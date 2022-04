Onde vai passar o jogo do Santos hoje na Sul-Americana e horário (28/04)

Nesta quinta-feira, Unión La Calera e Santos se enfrentam a partir das 21h30 (horário de Brasília), pela terceira rodada do grupo C na Sul-Americana de 2022, no Estádio Sausalito, em Viña del Mar, no Chile. Para ficar por dentro de onde acompanhar, saiba onde vai passar o jogo do Santos hoje.

O time chileno se mantém na liderança do grupo com 4 pontos, ou seja, busca a vitória nesta quinta para se manter isolado na ponta da classificação. Do outro lado, o elenco comandado por Fabián Bustos quer dar a volta por cima e mostrar bom desempenho em campo para assumir a liderança ao fim da noite.

Onde vai passar o jogo do Santos hoje?

O jogo do Santos hoje será transmitido na Conmebol TV, a partir das 19h15, pelo horário de Brasília.

O canal da Conmebol transmite este e todos os outros da rodada com exclusividade em seu canal disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. Isso quer dizer que somente assinantes da Sky, Claro e DirecTV Go podem acompanhar a disputa.

Os streamings também são opções. O aplicativo do Now retransmite a partida ao vivo em sua plataforma, assim como o Sky Play e o DirecTV Go.

Ficha técnica de Unión La Calera x Santos hoje:

Data: 28/04/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Sausalito, em Viña del Mar, no Chile.

Onde assistir: Conmebol TV

Escalação de Unión La Calera x Santos

Escalação do Unión La Calera:​ Arce, Pedro Henrique, Vilches, Wiemberg, Fernández, Martínez, Castellani, Oyanedel, Rodríguez, Sáez e Passerini

Escalação do Santos: João Paulo, Auro, Maicon, Eduardo Bauermann, Lucas, Rodrigo Fernández, Sandry, Léo, Ângelo, Bryan e Lucas Braga

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo do Santos na Sul-Americana.

Últimos jogos de Unión La Calera e Santos

Unión La Calera:

Unión La Calera 1 x 0 Banfield (Copa Sul-Americana)

Unión La Calera 0 x 0 O’Higgins (Campeonato Chileno)

Club de Desportes Coquimbo 3 x 2 Unión La Calera (Campeonato Chileno)

Santos:

Santos 2 x 1 Coritiba (Brasileirão)

Coritiba 1 x 0 Santos (Copa do Brasil)

Santos 3 x 0 América MG (Brasileirão)

