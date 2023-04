Onde vai passar online Juventus e Napoli no Campeonato Italiano - 23/04

Para fechar o fim de semana do futebol italiano com chave de ouro, o clássico entre Juventus e Napoli será disputado neste domingo, 23 de abril, na 31ª rodada do Campeonato Italiano. A bola rola às 15h45, horário de Brasília, na Juventus Stadium, em Turim.

A Juve subiu para a terceira posição após recuperar os seus pontos, enquanto o Napoli permanece na liderança com vantagem de catorze pontos.

Depois de carimbar o passaporte para a semifinal da Liga Europa, a Juventus recuperou os 15 pontos no Campeonato Italiano. A punição imposta pela Federação Italiana de Futebol foi suspensa. A Velha Senhora é acusada de manipular os gastos com contratações, pagamentos e salários para reduzir prejuízos na temporada.

Qual canal vai passar Juventus e Napoli hoje ao vivo

A ESPN transmite o jogo da Juventus e Napoli hoje na TV paga ao vivo. Torcedores de todos os estados do Brasil vão acompanhar o clássico italiano.

No canal ESPN, apenas quem é cliente das operadoras por assinatura e tem a emissora na programação é que podem assistir ao vivo na televisão. Caso contrário, entre em contato com o seu operador.

A emissora divulgou e confirmou a transmissão do clássico neste domingo.

Como assistir Juventus online hoje

Também dá para assistir no Star Plus, serviço de streaming da ESPN.

A plataforma está disponível no site (starplus.com) ou nos dispositivos móveis com acesso à internet. Se você já é membro só precisa escolher a sua plataforma favorita e curtir o clássico italiano entre Juve e Napoli na reta final da temporada.

Caso contrário, entre no portal do Star Plus e escolha o pacote que deseja comprar. Só assim vai poder assistir ao conteúdo disponível no streaming.

História da Liga Europa: conheça a trajetória do torneio de futebol

Escalações de Juventus x Napoli

Juventus: Perin; Alex Sandro, Gatti, Danilo, De Sciglio; Kostic, Rabiot, Locatelli, Fagioli; Milik e Di Maria.

Napoli: Meret; Lorenzo, Min-Jae, Olivera, Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhein e Kvaratskhelia.

O goleiro Szczesny, Bremer, Kaio Jorge e Kean são desfalques no elenco. Mas o técnico Allegri deve poupar os titulares para o clássico contra a Inter de Milão no meio da semana.

O Napoli, atual líder, não tem Simeone, Mário Rui e Politano.

Histórico no clássico

O clássico do futebol italiano já foi disputado entre Juventus e Napoli em 179 oportunidades, de acordo com dados do portal Transfermarkt. O bianconeri acumulam 84 vitórias, com 50 empates e 45 vitórias para os napolitanos.

Nos últimos encontros, o Napoli é quem levou a melhor, além dos diversos empates no placar. A última partida entre os dois aconteceu este ano, em 13 de janeiro, pela 18ª rodada do Campeonato Italiano.

Na ocasião, o Napoli venceu por 5 a 1, em casa. Desta vez a Juventus vai tentar responder em casa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juventus (@juventus)

Leia também: Cuca no Flamengo: como foi a passagem do técnico no Rubro-Negro?