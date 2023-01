Saiba como assistir ao Star Plus. Foto: Reprodução Star Plus / Pixabay

Como assistir futebol ao vivo no Star Plus em 2023

Inovações na tecnologia possibilitam o torcedor para assistir jogos de futebol pelo celular por serviços de streaming, como o Star Plus. Sob responsabilidade da The Walt Disney Company, a plataforma está disponível com uma programação diversificada entre filmes, séries, canais de TV e esportes. Mas como assistir ao Star +? Confira os diferentes detalhes da plataforma e como acessar.

Como funciona o Star Plus?

O Star Plus é o serviço de streaming da The Walt Disney Company. Ele abrange não apenas filmes, séries e shows da empresa como também outros canais como a ESPN, responsável por transmitir esportes no Brasil.

O torcedor precisa ser assinante para ter acesso completo na programação ao Star Plus. Dá para assistir tanto no aplicativo do celular, tablet ou smartv como no próprio navegador do dispositivo móvel ou computador.

Pelo celular, Android ou iOS, dá para ter acesso no aplicativo Star Plus. É só abrir a plataforma, clicar em "entrar e digitar o email e a senha do usuário.

No entanto, para se tornar assinante o caminho é mais complicado pelo celular. O mais fácil é acessar pelo computador para escolher o melhor pacote.

Para ter acesso pelo computador basta acessar o site (www.starplus.com), clicar em entrar se for assinante ou então escolher a opção "assine agora".

A seguir, o portal vai pedir o email e a senha. Basta se cadastrar com as suas informações e depois escolher qual é o pacote que pretende se tornar membro.

Qual o preço do streaming?

O Star Plus está disponível em diferentes pacotes e opções para o torcedor.

O pacote normal, com apenas a programação Star + está disponível por R$ 32,90 por mês, com estreias de filmes, séries e jogos esportivos com a transmissão da ESPN. O plano anual sai pelo total de R$ 329,90.

Outra opção é o pacote Star + com a plataforma Disney, pelo valor de R$ 45,90 ao mês, com mais filmes, séries e canais de televisão.

Por fim, o combo Star+, Disney e Lionsgate+ sai por R$ 55,90 ao mês, onde o torcedor tem acesso à mais canais e séries disponíveis nas três plataformas.

A forma de compra do Star Plus tem: cartão de débito, cartão de crédito, PayPal, Mercado Pago, e empresas parceiras como Play Store, App Store, Mercado Livre e provedores locais de TV, telefonia e internet.

Aparelhos compatíveis no Star +

Além de acompanhar o Star Plus no celular, o torcedor tem outras opções para assistir ao conteúdo da plataforma de streaming.

No computador, dá para sintonizar através do Chrome OS, MacOS e Windows PC. É só acessar o site (www.starplus.com) e clicar em "entrar agora" e inserir o email e a senha.

Também dá para assistir pela smartv, nas opções Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV, Chromecast, TVs LG e Samsung.

Uma opção diferente é pelo videogame através do PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S. Para fechar, o celular ou o tablet é a melhor escolha para o torcedor que quer praticidade, com disponibilidade no Tablets Amazon Fire, celulares Android, iPhone e iPad.

COMPUTADOR : Chrome OS, MacOS e Windows PC

: Chrome OS, MacOS e Windows PC CELULAR : Android e iOS

: Android e iOS TABLET : Amazon Fire, Android e iOS

: Amazon Fire, Android e iOS VIDEOGAME : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S

: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S TV: Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV, Chromecast, TVs LG e Samsung

Qual a diferença entre Disney e Star?

Enquanto o Star Plus tem uma programação mais diversificada com filmes, séries, canais de esportes e muito futebol, a plataforma da Disney é mais voltada para o público infantil e adolescente.

Na Disney+ é possível encontrar filmes animados, além de desenhos da Pixar, Marvel, as sequências de Star Wars para quem é fã e também conteúdos do National Geographics.

Já o Star + tem diferentes programas para o público adulto, referência no conteúdo esportivo aqui no Brasil. Os valores dos dois também são diferentes. O Disney avulso sai R$ 27,90 por mês, diferente do Star Plus que o torcedor paga R$ 32,90 na mensalidade.

Programação do Star +

Como o Star Plus retransmite os canais ESPN em sua plataforma, ele possui uma variedade em esportes, desde corridas de motos até futebol.

O Moto GP está disponível na programação do Star + pela temporada, assim como o Moto 3, Moto 2, Campeonato Mundial de Rali e corridas regionais de Fórmula 3 da Europa.

A ESPN também tem tênis, com os principais Grand Slam da temporada, além de basquete com a NBA e NBB e o futebol americano com NFL.

No futebol, traz os principais campeonatos da Eurocopa como o Francês, Inglês, Italiano, Espanhol, Turco, Português, Holandês e muito mais. Tem também a Copa do Nordeste e a Libertadores.

Outros esportes também presentes são o Tour de France e o MLB e NHL.

Dá para assistir de graça?

Não, o conteúdo disponível no Star Plus está disponível somente para quem é assinante do produto.

No entanto, pode acontecer da plataforma abrir o seu sinal para quem não é membro como forma de promoção ou para promover algum conteúdo da mídia, como foi em outubro de 2021, durante o lançamento da plataforma.

No site o torcedor tem acesso completo aos pacotes e diferentes valores em cada um dos combos.

