Pouso Alegre x jogo do América MG hoje: como assistir o Mineiro ao vivo - 22/01

Depois de um ano ruim, o Coelho estreia na temporada 2023 neste domingo. Diante do Pouso Alegre, vai disputar a primeira rodada do Campeonato Mineiro às 18h30 (Horário de Brasília). O jogo do América MG hoje vai ser no Estádio Manduzão, na cidade de Pouso Alegre. Saiba quem vai somar o primeiro ponto na temporada e como assistir ao vivo hoje.

Na temporada passada, o América brigou apenas no Troféu Inconfidência, eliminado na semifinal. Já o Pouso Alegre ficou à beira de ser rebaixado, mas conseguiu se salvar.

Onde assistir o jogo do América MG hoje ao vivo

O Premiere e GloboPlay é onde assistir o jogo do América MG hoje às 18h30, horário de Brasília.

Pay-per-view disponível somente em operadoras de TV paga, o Premiere é quem vai transmitir o jogo do América Mineiro e Pouso Alegre neste domingo, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro na temporada.

É necessário pagar o valor extra na mensalidade para adquirir o pacote de canais. Outra opção é adquirir de maneira avulsa o PPV nas plataformas GloboPlay e Amazon Prime Video.

Assinantes da TV fechada podem acompanhar o duelo no GloboPlay, plataforma de streaming, ao vivo com as imagens da retransmissão do canal.

Escalações do jogo de hoje:

Provável escalação do Pouso Alegre: George; Nando, Heitor, Wellington, João Paulo; Carlinhos, Minho, Michael Paulista; Amarildo, Ingro e Rodrigo Carioca.

Provável escalação do América MG: Matheus Cavichioli; Nino, Iago Maidana, Éder, Marlon; Alê, Juninho, Benítez; Martínez, Dadá Belmonte e Henrique Almeida.

Quem vai apitar o jogo de hoje

O árbitro do jogo do América MG hoje contra o Pouso Alegre vai ser Vinícius Gomes do Amaral.

Neste domingo, os assistentes vão ser Pablo Almeida e Rodney Faria Lima, enquanto o quarto árbitro designado foi Erik Giovanni.

A função de analista de campo fica com Wesley Moreira de Carvalho. No VAR, Marco Aurélio Augusto será o responsável.

Primeira rodada do Campeonato Mineiro

Além do jogo do América MG hoje, confira os outros confrontos válidos pela primeira rodada do Campeonato Mineiro na temporada.

SÁBADO, 21/01:

Athletic Club 3 x 1 Tombense

Atlético MG 1 x 1 Caldense

Patrocinense x Cruzeiro

DOMINGO, 22/01:

Vila Nova x Ipatinga - 16h

Pouso Alegre x América MG - 18h30

SEGUNDA-FEIRA, 23/01:

Democrata x Democrata SL - 20h30

