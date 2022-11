Aqui está um guia de como assistir a copa do mundo FIFA 2022 no Brasil.

Assistir os jogos da Copa do Mundo 2022 pelo Globoplay, ao vivo e de graça no celular

Assistir os jogos da Copa do Mundo 2022 pelo Globoplay, ao vivo e de graça no celular

A TV Globo é a emissora digital oficial do Brasil da Copa do Mundo da FIFA 2022. O Globoplay, plataforma de mídia digital da rede brasileira de televisão aberta, transmitirá o evento ao vivo e online.

A Globoplay é a plataforma online oficial da TV Globo. Graças aos seus direitos adicionais de distribuição digital, a plataforma cobrirá todos os jogos da Copa do Mundo do Catar gratuitamente.

Veja também:

Como assistir os jogos da Copa pelo Globoplay

A Globo adquiriu os direitos de transmissão da Copa do Mundo em 2022, por isso, vai transmitir a maior parte dos jogos do campeonato pelo seu canal de televisão com sinal aberto. Mas quem não puder ver as partidas pela TV tem a opção de acompanhar a competição pela plataforma Globoplay.

No celular, você pode curtir a Copa do Mundo FIFA 2022 do Brasil através do Globoplay. O Globoplay é a plataforma oficial de vídeo sob demanda da TV Globo, detentora dos direitos de transmissão e distribuição digital do evento. Ele fornecerá transmissões ao vivo e destaques do torneio internacional gratuitamente.

Dessa maneira, é possível assistir os jogos da Copa pelo Globoplay no computador, celular ou tablet. Veja como acessar:

Acesse o site globoplay.com em seu navegador e vá na opção “Agora na TV”:

Assim que entrar nessa página, o site irá pedir que você coloque seu login, com e-mail e senha. Caso ainda não tenha cadastro, é possível fazer um de graça ou ainda acessar o conteúdo por meio de sua conta do Google ou Facebook.

Após fazer o login, a programação ao vivo da Globo poderá ser acompanhada.

Perguntas frequentes de como assistir aos jogos da Copa no Globoplay

Posso assistir TV Globo fora do Brasil?

Você pode assistir TV Globo fora do Brasil usando uma fonte VPN confiável.

A TV Globo é gratuita no Android e iPhone?

Não há necessidade de assinar o canal com a TV Globo. É totalmente gratuito e de fácil acesso.

Onde posso assistir TV Globo?

Você pode acessar os programas da TV Globo de qualquer lugar, pois os programas estão disponíveis no site, nos pacotes a cabo, na Apple TV e nos smartphones.

Conclusão

Isso é tudo sobre como assistir a Copa do Mundo FIFA 2022 no Brasil . A FIFA lhe dará um ambiente de futebol emocionante com um título mundial. Portanto, todos os torcedores em todos os cantos do mundo ficam encantados em assistir aos jogos. Você pode usar o guia acima na forma de informações relevantes para assistir à Copa do Mundo da FIFA 2022 no Brasil.

Copa do Mundo 2022

A Copa do Mundo do Catar começou no último domingo (20). Após a cerimônia de abertura, o time da casa enfrentou o Equador e foi derrotado por 2x0 na primeira partida do campeonato. A disputa vai até dia 18 de dezembro, data da grande final. Entre os dias 20 de novembro e 2 de dezembro, serão realizados os jogos da fase de grupos.

Do dia 3 a 6 de dezembro, serão feitas as oitavas de final. Entre 9 e 10 de dezembro, acontecem as quartas de final. As duas semifinais foram realizadas em 13 e 14 de dezembro. No dia 17 será o jogo da disputa do terceiro lugar. A final será dia 18 de dezembro. Veja o calendário de jogos, com os horários segundo o fuso de Brasília.

Jogos do Brasil na Copa do Mundo do Catar

A seleção brasileira faz sua estreia na Copa no dia 24 de novembro, quinta-feira, às 16h, contra a Sérvia. Em seguida, a equipe enfrenta a Suíça, dia 28 de novembro, segunda-feira, às 13h. Para fechar a fase de grupos, o Brasil joga contra Camarões dia 2 de dezembro, sexta-feira, às 16h.

Passada essa primeira etapa, os próximos jogos da Seleção ainda estão por definir, pois dependem de como o time vai se sair na fase de grupos. Para avançar para as partidas de mata-mata nas oitavas de final, o Brasil precisa estar entre os primeiros colocados do grupo G. Veja o calendário das primeiras partidas do time brasileiro.

24 de novembro (quinta-feira) às 16h - Brasil e Sérvia

às 16h - Brasil e Sérvia 28 de novembro (segunda-feira) às 13h - Brasil e Suíça

às 13h - Brasil e Suíça 02 de dezembro (sexta-feira) às 16h - Brasil e Camarões

Veja quais são os jogos da Copa que a Globo vai passar