Burnley x Wolves (21/12): onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês

Burnley e Wolves se enfrentam nesta segunda-feira (21), às 14h30, pela décima quarta rodada do Campeonato Inglês, a Premier League, no Estádio Turf Moor. Com vinte pontos, o time visitante pode subir na tabela se garantir a vitória hoje. Enquanto isso, os anfitriões lutam para escapar da zona de rebaixamento. Ademais, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Burnley x Wolves: onde assistir?

A partida entre Burnley x Wolves possui transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 14h30 (Horário de Brasília).

Como estão as equipes na temporada?

Em 18º lugar, com dez pontos, a equipe do Burnley tem como principal objetivo afastar o fantasma do rebaixamento. Se ganhar hoje, pula 16º, com treze. Em caso de empate, continua. Assim, com um jogo a menos, tem duas vitórias, quatro empates e seis derrotas.

Por outro lado, o Wolves aparece em 11º posição, com vinte pontos. Dessa maneira, contabiliza seis vitórias, dois empates e cinco derrotas. Ganhando hoje, fica mais perto do G4 da competição.

Possíveis escalações de Burnley x Wolves

O técnico Dyche deve repetir a escalação do jogo passado, já que não possui novas baixas no elenco.

Provável Burnely: Pope; Taylor, Mee, Lowton, Tarkowski; Brady, Westwood, Brownhill, McNeil; Rodriguez, Wood.

João Moutinho retorna ao time depois de cumprir suspensão. Ademais, Jonny e Raul Jimenez seguem se recuperando.

Provável Wolves: Patricio; Semedo, Coady, Saiss, Marçal; Dendoncker, Moutinho; Traoré, Podence, Pedro Neto; Fabio Silva.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Inglês

A décima quarta rodada da Premier League também trouxe outros nove jogos. Ademais, confira os resultados.

Crystal Palace 0 x 7 Liverpool

Southampton 0 x 1 Manchester City

Newcastle 1 x 1 Fulham

Everton 2 x 1 Arsenal

Brighton 1 x 1 Sheffield United

Manchester United 6 x 2 Leeds

Tottenham 0 x 2 Leicester

West Bromwich 0 x 3 Aston Villa

Chelsea x West Ham – 17h – ESPN BRASIL