Crystal Palace x Leicester (28/12): saiba onde assistir e as escalações

A 15ª rodada da Premier League acabou neste domingo (27), no entanto nesta segunda-feira (28) já se inicia a 16ª. Crystal Palace x Leicester abrem os jogos, e se enfrentam à 12h, no Selhurst Park Stadium.

Crystal Palace x Leicester: onde assistir?

O confronto entre Crystal Palace x Leicester terá transmissão da ESPN Brasil. A emissora então exibe o jogo a partir da 12h00.

Como as equipes chegam para o confronto?

Vindo de duas derrotas seguidas, a equipe de Londres não vence há quatro jogos do Campeonato Inglês. Na última rodada, o Crystal Palace perdeu por 3 a 0 para o Aston Villa, mas busca se recuperar na competição jogando em casa nesta segunda.

Já o Leicester conseguiu um bom empate contra o Manchester United no sábado (26), e está em terceiro lugar na tabela. Quatro pontos atrás do líder Liverpool, a equipe Brendan Rodgers tem no ataque sua principal armadilha: Jamie Vardy. No duelo contra os Red Devils, o camisa 9 passou em branco, mas o atacante não costuma ficar muitos jogos sem marcar e já anotou 11 tentos na atual temporada.

Escalações de Crystal Palace x Leicester

Para o confronto desta segunda, Roy Hodgson tem a possibilidade de escalar Jordan Ayew ou Michy Batshuayi no lugar de Christian Benteke no ataque. No entanto, Gary Cahill provavelmente continua fora, para se recuperar de lesão.

Crystal Palace: Guaita; Ward, Kouyaté, Dann, Van Aanholt; Schlupp, Milivojevic, Mc Arthur; Eze, Zaha e Ayew.

Já a equipe do Leicester deve jogar com o mesmo time que empatou com United no final de semana, e Rodgers espera que o clube tenha o mesmo desempenho que nas últimas rodada.

Leicester: Schmeichel; Justin, Fofana, Evans, Castagne; Ndidi, Tielemans, Maddison, Albrighton, Barnes; Vardy.

Outros jogos desta segunda-feira

Chelsea x Aston Villa- 14h30

Everton x City – 17h