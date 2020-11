Crystal Palace x Newcastle: onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês

Crystal Palace e Newcastle se enfrentam nesta sexta-feira (27), às 17h, pela décima rodada do Campeonato Inglês, no Selhurst Park Stadium, em Londres. Ademais, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Ocupando o 11º lugar, com treze pontos, o Palace quer subir na tabela e, principalmente, conquistar uma vaga em competições internacionais. Já a equipe visitante está em 15º, e precisa ganhar para afastar o fantasma do rebaixamento.

Crystal Palace x Newcastle: onde assistir?

A partida entre Crystal Palace x Newcastle possui transmissão da plataforma de streaming DAZN, às 17h (Horário de Brasília).

Como estão as equipes na temporada?

A equipe anfitriã está em 11º, com treze pontos. Ao todo, são quatro vitorias, um empate e quatro derrotas. Se vencer, vai para dezesseis, podendo alcançar as primeira cinco posições.

Por outro lado, o Newcastle está em 15º, com onze pontos, apenas duas casas acima da zona de rebaixamento, sendo este o maior medo da torcida. Dessa maneira, venceu três vezes, empatou duas e perdeu quatro.

Nenhuma das equipes disputa torneios internacionais.

Possíveis escalações de Crystal Palace x Newcastle

Roy Hodgson, treinador do time da casa, não possui lesões novas, mas conta com baixas importantes no elenco. Wilfried Zaha continua fora cumprindo isolamento, afirmou o técnico ao site oficial do clube.

Enquanto isso, James Tomkins, Hennessey, Ferguson e Wickham continuam se recuperando. Quanto a situação de Milivojevic, o técnico afirmou que apos testar negativo, o jogador voltou a treinar, mas não está pronto para entrar em campo. É provável que Hodgson repita a última escalação.

Provável Crystal Palace: Guaita, Clyne, Kouyate, Dann, Van Aanholt, Townsend, McArthur, Riedewald, Eze, Ayew, Batshuayi.

A equipe visitante conta com muitos retornos. Callum Wilson está de volta ao plantel, além de Dwight Gayle, Jamaal Lascelles, Shelvey , Miguel Almirón e Matt Ritchie. A informação é do site oficial do Newcastle.

Assim, fica a dúvida para quem volta ao time principal e quem continua em recuperação.

Provável Newcastle: Darlow: Manquillo, Lewis, Clark, Lascelles, Fernandez; Shelvey, Hayden, Saint-Maximin, Longstaff, Hendrick; Callum Wilson.

Confira todos os jogos da rodada do Inglês

Além do confronto entre Crystal Palace x Newcastle, outros nove jogos acontecem pela décima rodada da Premier League.

Sábado:

Brighton x Liverpool – 09h30

Manchester City x Burnley – 12h

Everton x Leeds – 14h30

West Bromwich x Sheffield United – 17h

Domingo:

Southampton x Manchester United – 11h

Chelsea x Tottenham – 13h30

Arsenal x Wolves – 16h15

Segunda:

Leicester x Fullham – 14h30

West Ham x Aston Villa – 17h