Crystal Palace x Tottenham: possíveis escalações e onde assistir (13/12)

O Tottenham visita o Crystal Palace neste domingo (13), às 11h15, no Selhurst Park Stadium, pela décima segunda rodada do Campeonato Inglês, a Premier League. A equipe visitante lidera o campeonato, mas segue empatado em pontuação com o Liverpool, ou seja, precisa vencer hoje e torcer por um tropeço do time de Klopp. Enquanto isso, o Palace aparece no meio da tabela, com dezesseis pontos. Ademais, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Crystal Palace x Tottenham: onde assistir?

O jogo entre Crystal Palace e Tottenham possui transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 11h15 (Horário de Brasília).

Como estão as equipes na temporada?

O Crystal Palace aparece em 13º, com dezesseis pontos. Ao todo, possui cinco vitórias, um empate e cinco derrotas. Se ganhar, todavia, pula para a 9º posição, com dezenove.

A equipe visitante segue na liderança, já que o Everton superou o Chelsea. Assim, em primeiro lugar com vinte e quatro pontos, precisa vencer o Palace se quiser criar uma maior vantagem sob a ponta da tabela e afastar o Liverpool. Dessa maneira, são sete vitórias, três empates e uma derrota na conta.

Além disso, o time também garantiu a classificação para a segunda fase na Liga Europa.

Possíveis escalações de Crystal Palace x Tottenham

Nathan Ferguson, Hennessey e Wickham apresentam lesões e por isso devem ser baixas para a equipe da casa. Mas Mitchell é dúvida, já que segundo o site oficial do clube, estava se sentindo mal nos últimos dias.

Provável Crystal: Guaita; van Aanholt, Cahill, Kouyaté, Clyne; Schlupp, Milivojévic, McArthur, Eze; Benteke, Zaha.

“Luckily we’ve basically got everyone fit. Tyrick went home with a cold today. The long-term absentees are still out.”#CPFC | https://t.co/utMcYSlISB pic.twitter.com/LUepuyiC8e — Crystal Palace F.C. (@CPFC) December 11, 2020

Pierre-Emile Hojbjerg deve retornar ao time depois de ser poupado no confronto pela Liga Europa. Mas, quanto a Lamela, Mourinho afirmou em coletiva que ele segue treinando. Serge Aurier é dúvida.

Provável Tottenham: Lloris; Aurier, Alderweireld, Eric Dier, Reguillon; Sissoko, Hojbjerg, Ndombele; Bergwijn, Son, Harry Kane.

Some 𝗦𝗧𝗨𝗡𝗡𝗘𝗥𝗦 in here… 🤩 🖐 Five of the Best v Palace ⤵️@HSBC_Sport ⚪️ #COYS pic.twitter.com/7uvHFb9ONG — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 12, 2020

Confira todos os jogos da rodada do Inglês

Além de Crystal Palace x Tottenham, a décima segunda rodada do Campeonato Inglês também traz outras nove partidas no fim de semana. Então, confira os resultados e onde assistir.

Sexta:

Leeds 1 x 2 West Ham

Sábado:

Wolves 0 x 1 Aston Villa

Newcastle 2 x 1 West Bromwich

Everton x Chelsea

Domingo:

Southampton x Sheffield United – 09h – ESPN Brasil

Crystal Palace x Tottenham – 11h15 – ESPN Brasil

Fulham x Liverpool – 13h30 – ESPN Brasil

Leicester x Brighton – 16h15 – DAZN

Arsenal x Burnley – 16h15 – DAZN