FIFA The Best: conheça os finalistas ao prêmio de melhor do mundo

A FIFA anunciou nesta sexta-feira (11) os três finalistas ao prêmio de melhor jogador do mundo, o The Best, na temporada 2019/20. O português Cristiano Ronaldo, o argentino Lionel Messi e o polonês Robert Lewandowski vão disputar o título no dia 17 de dezembro, na Suíça, em cerimônia virtual.

Além disso, foram divulgados também os finalistas aos melhores nas categorias melhor jogadora, melhor goleira e goleiro, melhor técnico masculino e feminino, e o prêmio FIFA Puskas, de gol mais bonito.

Melhor jogador – FIFA The Best

Foram 11 jogadores pré-selecionados ao prêmio FIFA The Best de melhor jogador. Todavia, três foram escolhidos e agora disputam o título. Neymar chegou a integrar a lista de onze nomes, mas não passou para a fase finalista.

Estes atletas selecionados recebem votos de técnicos, jornalistas escolhidos de países diferentes e capitães das Seleções. Mas, além disso, os torcedores também votaram através do site oficial da FIFA.

Cristiano Ronaldo – Juventus

Lionel Messi – Barcelona

Robert Lewandowski – Bayern de Munique

Melhor jogadora – FIFA The Best

A brasileira Marta, do Orlando Pride, experiente e figurinha carimbada nas premiações, acabou ficando de fora este ano do The Best.

Lucy Bronze – Manchester City WFC

Pernille Harder – Chelsea FC Women

Wendie Renard – Olympique Lyon

Melhor goleiro

Se Neymar ficou fora da disputa, todavia, o goleiro Alisson, do Liverpool, segue representando o país na competição. Em temporada excepcional, principalmente pelo fato do clube ter sido o campeão inglês na temporada passada, o goleiro chega como favorito ao prêmio FIFA The Best.

Alisson Becker – Liverpool

Manuel Neuer – Bayern de Munique

Jan Oblak – Atlético de Madrid

Melhor goleira

Sarah Bouhaddi – Olympique Lyon

Christiane Endler – Paris Saint-Germain

Alyssa Naeher – Chicago Red Stars

Prêmio Puskas – FIFA The Best

Outro rosto conhecido dos brasileiros é o uruguaio Arrascaeta, do Flamengo, indicado na categoria de gol mais bonito do mundo. A marcação aconteceu durante o jogo entre Ceará e Flamengo, no dia 25 de agosto de 2019 pelo Brasileirão. Confira a seguir:

Luis Suárez – Atlético de Madrid

Heung-min Son – Tottenham

Melhor treinador – Masculino

Marcelo Bielsa – Leeds United FC

Hans-Dieter Flick – Bayern de Munique

Jürgen Klopp – Liverpool

Melhor treinador – Feminino

Emma Hayes – Chelsea FC Women

Jean-Luc Vasseur – Olympique Lyon

Sarina Wiegman – Seleção da Holanda