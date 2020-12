Everton x Manchester City (28/12): onde assistir o jogo e escalações

As equipes do Everton e Manchester City fazem o último jogo da 16ª rodada do Campeonato Inglês, desta segunda-feira (28). Às 17h (horário de Brasília), a bola rola no Goodison Park, para o confronto da parte de cima da tabela. Saiba onde assistir Everton x Manchester City.

Vice líder, o time de Carlo Ancelotti pode chegar aos mesmos 32 pontos que o líder Liverpool, caso vença a partida de hoje. No entanto, os Reds jogam amanhã pela Premier League. Já o City, pode entrar no G-4 da competição, caso consiga os três pontos diante do adversário.

Onde assistir Everton x Manchester City?

O confronto desta segunda terá transmissão exclusiva da ESPN Brasil. O torcedor então pode assistir o Everton x Manchester City a partir das 17h.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

+ Saiba quanto Neymar custou ao PSG por jogo no ano de 2020

Como chegam as equipes para o jogo?

Atual segundo colocado, o time de Ancelotti vem de uma sequência de quatro vitórias seguidas. Logo depois de perder para o Leeds, na 10ª rodada, o Everton engatou bons jogos e está há cinco partidas sem perder. Com 29 pontos, a equipe pode alcançar a mesma pontuação do líder Liverpool, caso vença o jogo. Os reds no entanto jogam nesta quarta (30), contra Newcastle.

Já o time de Pep Guardiola, após oscilar no campeonato, melhorou seu futebol. Na última rodada, o City venceu o Newcastle por 2 a 0, e então conquistou sua segunda vitória seguida. Sem perder desde a derrota para o Tottenham na rodada 9, os Citizens conseguiram subir na tabela ao acumular bons resultados, mas uma vitória hoje pode deixar a equipe dentro do G-4.

Escalações de Everton x Manchester City

Jogando em casa, o Everton quer os três pontos para continuar a caça ao líder, mas não terá Richarlison e James Rodriguez para o jogo. No entanto, Bernand pode aparecer entre os 11 iniciais.

Everton: Pickford; Coleman, Mina, Keane, Godfrey; Gomes, Doucoure; Iwobi, Sigurdsson, Bernard; Calvert-Lewin.

Já o Manchester City não terá a disposição os jogadores Gabriel Jesus e Kyle Walker, que testaram positivo para Covid-19. Eric Garcia é outro atleta que desfalca o time de Guardiola.

Manchester City: Ederson; Cancelo, Stones, Dias, Mendy; Rodri, Fernandinho; Mahrez, De Bruyne, Sterling; Aguero.

Outros jogos desta segunda-feira

Crystal Palace x Leicester – 12h

Chelsea x Aston Villa- 14h30