Saiba quanto Neymar custou ao PSG por jogo no ano de 2020

O atacante Neymar realizou no ano de 2020 apenas 29 partidas, entre suas atuações pela equipe francesa e Seleção Brasileira. Este é o menor número de partidas do atacante numa temporada, desde que subiu ao profissional. Entretanto, mesmo que tenha jogado pouco, Neymar custou ao PSG cerca de R$ 8,4 milhões por confronto.

Claro que 2020 foi um verdadeiro ‘caos’ na maioria da população em geral. Vivendo ainda diante de uma pandemia, a vida em sociedade precisou ser alterada como medida de prevenção ao vírus da Covid-19. No futebol, a maioria dos campeonatos foram suspensos e retornaram gradativamente de acordo com a situação da doença em cada país.

Essa pausa contribuiu para que Neymar entrasse menos em campo pelo PSG e seu custo fosse elevado. No entanto, lesões, problemas musculares e suspensões também proporcionaram que o craque ficasse de fora de diversos jogos.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Por que Neymar custou R$ 8,4 milhões por jogo ao PSG?

Isso porque o brasileiro tem um salário anual de 36 milhões de euros (R$ 226,5 milhões), mas no time francês participou de apenas 27 partidas pelo clube ao longo deste ano, isso significa que Neymar custou ao PSG algo em torno de R$ 8,4 milhões por jogo.

Nem mesmo em seu primeiro ano como profissional, em 2009, Neymar atuou tão pouco. A então jovem promessa do Santos disputou 48 partidas, naquele ano.

Lesões, problemas musculares, suspensões e a própria pandemia explicam as razões do brasileiro ter jogado tão pouco em 2020. Mas, mesmo entrando apenas 29 vezes em campo, o atleta foi importante para o PSG. Neymar conquistou três título com a equipe neste ano – Campeonato Francês, Copa da França e Copa da Liga.

No entanto, o PSG chegar à final da Champions League pela primeira vez na história do clube, foi o principal feito do ano. O brasileiro inclusive foi protagonista na campanha da equipe francesa na competição.

+ Definido os confrontos da semifinal da Libertadores; confira os jogos

Por fim, mesmo com 29 partidas, o atacante possui números surpreendentes. Ao longo de 2020, Neymar anotou 22 gols e distribuiu 15 assistências. Entretanto, o brasileiro recebeu 10 cartões amarelos e dois vermelhos. Ou seja, o custo de Neymar ao PSG, embora seja alto, pode ser compensatório quando o brasileiro está em campo, e isso seus números provam.