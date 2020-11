Manchester City x Burnley: onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês

Manchester City e Burnley se enfrentam neste sábado (28), às 12h, pela décima rodada do Campeonato Inglês, a Premier League, no Etihad Stadium. Então, saiba onde assistir ao jogo.

O City vive uma situação complicada pelo campeonato nacional. Em 14º, o time tem apenas doze pontos, mas é válido lembrar que possui oito jogos. Enquanto isso, a equipe visitante precisa vencer para afastar o fantasma do rebaixamento.

A partida entre Manchester City x Burnley possui transmissão ao vivo do serviço de streaming DAZN, às 12h (Horário de Brasília).

Em 14º na tabela, com doze pontos, o time azul precisa subir para, assim, alcançar os primeiros colocados e garantir vaga para a Champions League. Ao todo, são três vitorias, três empates e duas derrotas, mas com um jogo a menos.

Pela Champions League, já está classificado, visto que está em primeiro lugar no grupo C, tendo doze pontos.

Correndo risco de ser rebaixado, o Burnley entra em campo para vencer. Com cinco pontos, conquistou apenas um triunfo, dois empates e cinco derrotas.

Aguero está de volta no time principal, depois de jogar alguns minutos na última quarta-feira pela Champions League. Além disso, Aké também está disponível para Guardiola após recuperar-se de lesão, confirmou o site oficial do clube.

Ademais, Kevin De Bruyne e Kyle Walker também estão de volta.

Por outro lado, o time visitante possui muitas baixas e dúvidas. Stephens, Robbie Brady e Jack Cork estão indisponíveis. Enquanto isso, o goleiro Nick Pope pode estar fora do jogo depois de ser acertado na cabeça na última partida.

PRESS | SD on Nick Pope's injury:

"It was the save he made at the end of the game – an accidental follow-through is the source of the injury."

LIVE ➡️ https://t.co/R0gUwYlt3N pic.twitter.com/iZOhdmBds6

— Burnley FC (@BurnleyOfficial) November 26, 2020