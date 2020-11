Manchester City vence Olympiacos e vai às oitavas da Champions League

O Manchester City venceu o Olympiacos por 1 a 0 nesta quarta-feira (25), pela quarta rodada do grupo C da Champions League, no Estádio Karaiskákis, em Atenas. Com gol de Phil Foden, os ingleses garantiram a classificação antecipada para as oitavas de final do torneio. Ademais, veja como foi a partida.

Líder do grupo, com doze pontos, o City não pode mais ser alcançado, com uma diferença de três pontos para o segundo colocado. Agora, Olympiacos e Porto brigam pela segunda vaga da Champions League.

Como foi a partida entre Olympiacos e Manchester City?

O City foi visivelmente superior ao time da casa durante todo o jogo. No primeiro tempo, as melhores oportunidades aparecem para os ingleses, mas, acabaram desperdiçando muitas delas. Sterling, Gabriel Jesus, Foden e Bernardo foram os responsáveis por levar perigo até a defesa grega.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Aos 36 minutos, em jogada entre Gundogan e Jesus, Sterling recebeu, lançou para Foden que aproveitou, mandando para as redes, abrindo o marcador. Ainda assim, nos minutos finais, Sterling ainda teve chance de ampliar, mas foi detido pelo goleiro Sá.

Na segunda etapa, novamente o City dominou, ditando o ritmo de jogo e pressionando os rivais. Bernardo, Cancelo e Sterling novamente apareceram, mas sem sucesso. O Olympiacos, entretanto, pouco apareceu em campo, com a partida terminando em 1 a 0 para o City, dando-os a classificação com duas rodadas de antecedência.

Escalações:

Olympiacos: Sa; Rafinha, Cisse, Semedo, Drager, O. Ba; Camara; M’Vila, Pedro Rodrigues Masouras, Fourtounis.

City: Ederson; Mendy, Stones, Dias, Cancelo; Rodri, Gundogan; Silva, Foden, Jesus, Sterling.

Próximo compromisso de Olympiacos e Manchester City

Pela Champions League, a quinta rodada terá os seguintes confrontos realizados na terça-feira (01): Olympique de Marselha x Olympiacos, e Porto x Manchester City, ambos às 17h.

Entretanto, ambas as equipes jogam no final de semana pelos campeonatos nacionais. O Manchester City recebe o Burnley, no sábado (28), às 12h, pela 10ª rodada do Campeonato Inglês, ocupando o 13º lugar, com doze pontos, mas com um jogo a menos.

Por outro lado, no Campeonato Grego, o Olympiacos está em primeiro lugar, com dezenove. Também no sábado, visita o Aris, às 14h30.