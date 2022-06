O Brasil faz parte do grupo G da Copa do Mundo 2022. Foto: Lucas Figueiredo/CBF/Divulgação

Quais os times da Copa do Mundo 2022? Veja as 32 seleções confirmadas

Estão confirmados os trinta e dois times da Copa do Mundo 2022. A última incerteza estava entre a Costa Rica e a Nova Zelândia, que disputava a repescagem para preencher o grupo E da Copa do Catar. Agora que todas as seleções já sabem quem são seus adversários, resta se preparar para entrar em campo em novembro. E, enquanto isso, os torcedores fazem seus palpites para a competição.

32 times da Copa do Mundo do Catar

Todas as seleções estão confirmadas na Copa do Mundo 2022. Os novos integrantes são: País de Gales, Austrália e Costa Rica. Os três garantiram a vaga no Mundial a partir da repescagem para a Copa.

Na Europa, as seleções confirmadas foram: Holanda, Inglaterra, Polônia, França, Dinamarca, Sérvia, Espanha, Alemanha, Bélgica, Croácia, Suíça, Portugal e País de Gales.

Já na África, os países foram: Senegal, Gana, Marrocos, Camarões e Tunisia.

Tanto a África quanto a Europa têm vagas diretas e nenhum time desses continentes participa da repescagem intercontinental para a Copa do Mundo. Em particular, apenas em 2022, a chave B ficou para ser decidida mais tarde, mas isso aconteceu por causa do conflito entre Rússia e Ucrânia.

As vagas de playoff ficam para serem disputadas entre a Ásia x América do Sul e Oceania x América Central, do Norte e Caribe. Em 2022, as equipes classificadas foram:

Ásia: Coreia, Irã, Arábia Saudita, Japão e Austrália (após vencer o Peru na repescagem)

América do Sul: Brasil, Equador, Argentina e Uruguai.

Oceania: não teve equipe selecionada. (Apenas a Austrália, que se classifica junto com os países da Ásia). A Nova Zelândia foi para a repescagem, porém não bateu a Costa Rica.

América Central, do Norte e Caribe: Estados Unidos, Canadá, México e Costa Rica (após superar a Nova Zelândia na repescagem)

Vale acrescentar a esse meio o Catar, que é o país sede do evento esportivo. Por sediar a Copa do Mundo 2022, sua seleção entra na disputa sem passar pelas eliminatórias.

Como funcionam as eliminatórias da Copa do Mundo? E a repescagem?

Para participar da Copa do Mundo, todos os países passam pelas eliminatórias, cada qual em seu continente. Sendo as entidades Conmebol, UEFA, AFC, Concacaf, OFC e a CAF responsáveis por organizar as disputas de qualificação, todas seguem as normas da FIFA.

Ao todo, em 2022, foram disponibilizadas 32 vagas para a Copa do Mundo. Mas, quantas seleções de cada continente participam da Copa do Mundo?

Veja como é a divisão para cada continente:

África (CAF): 5 vagas

Ásia (AFC): 4,5 vagas

Europa (UEFA): 13 vagas

América do Norte / Central e Caribe (CONCACAF): 3,5 vagas

Oceania (OFC): 0,5 vaga

América do Sul (CONMEBOL): 4,5 vagas

*Considera-se 0,5 quando há disputa da repescagem no continente

Sabe-se, então, que o 5º colocado da Ásia e o 5º da América do Sul se enfrentam para conquistar a última vaga para a Copa do Mundo. Enquanto o vencedor único da Oceania entra direto na repescagem jogando contra o 4º colocado da Concacaf, entidade que representa as Américas do Norte, Central e Caribe.

Vale lembrar que essa é uma regra que vale apenas até 2022. Na Copa do Mundo 2026, serão permitidos 48 times participarem da competição. Sendo assim, haverá nova redistribuição e a repescagem e o número de vagas mudará completamente.

Chaveamento da Copa do Mundo 2022: qual é o grupo do Brasil?

O chaveamento da Copa do Mundo 2022 foi feito com oito seleções sendo cabeças de chave, são elas: Catar (país sede), Inglaterra, Argentina, França, Espanha, Bélgica, Brasil e Portugal. Tirando o país sede, todas as outras seleções disputam as primeiras colocações no ranking da FIFA para ser o cabeça de algum grupo no Mundial.

Sendo assim, cada cabeça de chave lidera um grupo, do A ao H. E, a partir do sorteio da FIFA, ficou decidido que os grupos da Copa do Mundo 2022 seriam:

Grupo A: Catar, Equador, Senegal e Holanda

Grupo B: Inglaterra, Irã, Estados Unidos e País de Gales.

Grupo C: Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia.

Grupo D: França, Austrália, Dinamarca e Tunísia.

Grupo E: Espanha, Costa Rica, Alemanha e Japão

Grupo F: Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia.

Grupo G: Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões.

Grupo H: Portugal, Gana, Uruguai e Coreia.

Três desses grupos não estavam fechados até o início de junho. Os grupos B, D e E foram os últimos a conhecer todos os seus times adversários, pois, havia a espera pela disputa da repescagem para a Copa do Mundo 2022.

O grupo do Brasil já estava definido desde o sorteio, em abril. Primeiro, a seleção Canarinho irá enfrentar a Sérvia, no dia 24 de novembro, depois a Suíça, no dia 28 do mesmo mês, e, por último, Camarões, no dia 2 de dezembro, fechando assim a participação na fase de grupos da Copa do Mundo.

Jogando as oitavas de final, o Brasil terá chance de enfrentar qualquer um dos quatro times: Portugal, Gana, Uruguai ou Coreia. Todas as seleções fazem parte do grupo H da Copa do Mundo do Catar.

Qual é o horário dos jogos do Brasil na Copa do Mundo 2022?

Durante a fase de grupos, o Brasil enfrentará Sérvia, Suíça e Camarões, nos dias 24 e 28 de novembro e 2 de dezembro, respectivamente. Os jogos do Brasil nessa fase serão às 16h, o primeiro e o último, e, às 13h, contra a Suíça. Ambos os horários seguem o fuso de Brasília.

Veja a tabela dos jogo do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo 2022:

Brasil x Sérvia – 16h (24/11, quinta-feira), no Lusail Stadium

Brasil x Suíça 13h (28/11, segunda-feira), no Stadium 974 (Porto de Doha)

Camarões x Brasil 16h (2/12, sexta-feira), no Lusail Stadium

Em termos gerais, o Mundial será exibido nos horários da manhã e da tarde aqui no Brasil, quando no Catar já será noite. O fuso de 6h de diferença não deve atrapalhar a rotina dos torcedores.

Cronograma dos horários brasileiros:

Fase de grupos: 7h, 10h, 13h e 16h (última rodada: 12h e 16h)

Oitavas e quartas: 12h e 16h

Semifinal: 16h

Decisão do 3º lugar e final: 12h