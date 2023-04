Saiba como assistir a final do Campeonato Cearense hoje. Foto: Reprodução Ncassullo by Pixabay

Clássico cearense é válido pela primeira partida da final do Campeonato Cearense; saiba onde assistir ao vivo

Qual canal vai passar Fortaleza x Ceará na final do Cearense (01/04)

Na tarde deste sábado, 1º de abril, as equipes de Fortaleza x Ceará protagonizam o Clássico Rei pela primeira partida da final do Campeonato Cearense. O embate será na Arena Castelão, na capital cearense, com início às 16h (Horário de Brasília).

Este é apenas o primeiro jogo da final, mas quem vencer garante a vantagem para a volta.

Onde vai passar Fortaleza x Ceará hoje ao vivo

Fortaleza x Ceará hoje tem transmissão no pay-per-view Nosso Futebol e streaming DAZN ao vivo para todo o Brasil neste sábado.

Sem transmissão na TV aberta, o torcedor que é apaixonado por esporte só pode assistir ao Clássico Rei entre as operadoras Sky, Claro e DirecTV GO através do PPV Nosso Futebol. O pacote de canais pode ser comprado por valor extra na mensalidade.

Para quem não tem a TV paga é só sintonizar o DAZN, serviço de streaming de esportes. Por R$ 34,90 por mês, o torcedor tem acesso em toda a programação da plataforma.

Escalações de Fortaleza x Ceará

Para a decisão do Campeonato Cearense neste sábado, os elencos de Fortaleza e Ceará deverão entrar em campo da seguinte maneira:

Fortaleza: Fernando Miguel; Brítez, Marcelo Benevenuto, Titi, Calebe; Hércules, Caio Alexandre, Lucas Crispim, Pochettino; Lucero e Romarinho.

Ceará: Richard; Warley, Tiago, Luiz Otávio, Wellington Formiga; Caíque, Richardson, Guilherme Castilho; Erick, Vitor Gabriel e Janderson.

O que acontece em caso de empate?

Se Fortaleza e Ceará empatarem no número de gols entre os dois jogos, a disputa de pênaltis é que vai decidir quem será o grande campeão do Campeonato Cearense de 2023, de acordo com o regulamento da Federação Cearense de Futebol.

Não tem prorrogação na final do estadual, assim como gol fora de casa não é utilizado como critério de desempate entre os times.

Quantas vitórias o Ceará tem contra o Fortaleza?

Em toda a história do futebol cearense, o Clássico Rei entre Ceará e Fortaleza foi disputado em 595 oportunidades, com vantagem para o Vozão em 203 vitórias, além de 209 empates e 183 triunfos para o Leão, de acordo com os dados do portal Goal.

No quesito gol o Ceará também leva a melhor com 805 versus 766 do Fortaleza.

O último encontro entre os dois clubes aconteceu na última quarta-feira, onde o Ceará venceu o Fortaleza por 3 a 2 na semifinal da Copa do Nordeste e garantiu a vaga na final da competição regional.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ceará Sporting Club (@cearasc)

Qual é a maior torcida de futebol da região Nordeste?

Quando é o jogo de volta na final do Cearense?

O jogo de volta entre Ceará e Fortaleza, pela final do Campeonato Cearense de 2023, está marcado para o próximo sábado, 08 de abril, às 16h (horário de Brasília).

Assim como no confronto de ida, a volta também será jogada na Arena Castelão, em Fortaleza. Isso porque o estádio é utilizado como casa dos dois clubes, além de ser o maior e melhor espaço para receber duelos dessa importância no estado.

A transmissão ainda não foi confirmada.

