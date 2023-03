Como assistir os jogos da Libertadores 2023 no Paramount+

Vai começar a Copa Libertadores da América, o mais importante campeonato de futebol sul-americano. Trinta e duas equipes, incluindo sete brasileiros, vão disputar o tão sonhado título da temporada. Os jogos terão início em abril e a final está marcada para novembro.

A transmissão dos jogos da Libertadores no Brasil vai ser nos canais Globo, SporTV, ESPN e nas plataformas de streaming Star Plus, GloboPlay e Paramount+.

Quando vai começar a Libertadores 2023?

A fase de grupos da Libertadores vai começar em 4 de abril, terça-feira, com os jogos da primeira rodada. Cinco confrontos serão disputados em horários alternados, enquanto a primeira rodada vai até a quinta-feira com dezesseis embates no total.

Os confrontos serão disputados entre 4 de abril até 29 de junho com a sexta e última rodada dos grupos. Dezesseis equipes se classificam para as oitavas de final, com o sorteio marcado para 5 de julho, definindo todos os desafios da primeira etapa mata-mata.

Final da Libertadores 2023 será no Rio de Janeiro

Como assinar o Paramount+?

O Paramount Plus é o serviço de streaming sob demanda por assinatura da Paramount. Para se tornar usuário do serviço o valor é R$ 19,90 por mês. Dá para assistir filmes, séries, documentários, desenhos e agora futebol.

A grande novidade da plataforma é o contrato para transmitir jogos da Libertadores da América online para quem é assinante, disponível em aplicativos em dispositivos móveis.

Para se tornar assinante do Paramount é só acessar o site (www.paramountplus.com) pelo computador ou no próprio celular. Clique em "assine Paramount+", depois a opção "continuar" e crie a sua conta. O site também irá pedir as informações para o pagamento.

Para quem se cadastrar, tem acesso à 7 dias grátis no Paramount+. Dá para cancelar em qualquer momento.

Como assistir o Paramount+?

O Paramount está disponível para assistir no próprio site, onde o torcedor pode acessar pelo computador ou através do navegador nos dispositivos móveis, e também nos aplicativos para celular, tablet e smartv.

No celular e tablet, os sistemas Android e iOS são compatíveis com o Paramount. Também dá para acessar através do Chromecast e FireTV, aparelhos que transformam a televisão normal em smartv.

Falando em smartv, os aparelhos disponíveis para assistir o streaming são: Apple TV, Android TV, Roku, Samsung e LG, todos os modelos novos e antigos de ambas as marcas.

Quantas contas dá para acessar?

Só dá para realizar dois acessos simultâneos no Paramount, independentemente do número dos dispositivos que são permitidos na plataforma. No entanto, esse número pode sofrer alteração pela própria empresa a qualquer momento.

Isso significa que o torcedor que é assinante da plataforma só pode assistir o conteúdo em duas contas ao mesmo, por exemplo, ligar na televisão e outra conta no celular. Este é o máximo que o Paramount permite.

Como ter conta no Paramount+ de graça?

Não é possível assistir o Paramount+ de graça. O serviço só funciona por assinatura, o que significa que o torcedor precisa acessar a plataforma, se cadastrar e aí acompanhar toda a programação disponível.

Quem é assinante de operadoras da TV paga tem acesso na plataforma. No entanto, o Paramount não especifica se o usuário irá pagar o valor para assistir ou não, portanto fique atento.

Jogos da Libertadores no Paramount

A plataforma Paramount+ divide os direitos de transmissão com a ESPN, em especial com o Star Plus. A Conmebol já definiu as transmissões e as datas dos confrontos de cada partida da fase de grupos.

O streaming vai transmitir os jogos do Internacional, Fluminense e até Corinthians. Confira quais embates dos brasileiros o Paramount+ vai transmitir, de acordo com informações do jornalista Allan Simon do portal UOL.

Terça-feira, 04/04:

Independiente Medellín x Internacional - 21h

Quarta-feira, 05/04:

Sporting Cristal x Fluminense - 21h30

Quinta-feira, 06/04:

Liverpool x Corinthians - 19h

Terça-feira, 18/04:

Internacional x Metropolitanos - 19h

Fluminense x The Strongest - 19h

Quarta-feira, 19/04:

Corinthians x Argentinos Juniors - 21h30

Terça-feira, 02/05:

Corinthians x Independiente del Valle - 21h

Quarta-feira, 03/05:

Internacional x Nacional do Uruguai - 19h

Barcelona x Palmeiras - 21h30

Terça-feira, 23/05:

Atlético MG x Athletico PR - 19h

Quarta-feira, 24/05:

Ñublense x Flamengo - 21h30

Quinta-feira, 25/05:

Metropolitanos x Internacional - 21h

Terça-feira, 27/06:

Fluminense x Sporting Cristal - 21h

Quarta-feira, 28/06:

Internacional x Independiente Medellín - 19h

Flamengo x Aucas - 21h30

