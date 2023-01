Qual canal vai passar jogo do São Paulo x Portuguesa hoje no Paulistão - 26/01

Duelo de gigantes nesta quinta-feira de Paulistão. O Estádio do Morumbi recebe São Paulo e Portuguesa enquanto buscam os três pontos pela quarta rodada. O jogo do São Paulo hoje vai começar às 21h30 (Horário de Brasília), onde os times ocupam grupos distintos da competição.

O Tricolor vem de empate com o Palmeiras no clássico Choque-Rei, enquanto a Portuguesa arrancou os três pontos do Bragantino no fim de semana.

Onde vai passar o jogo do São Paulo hoje

O jogo do São Paulo hoje tem transmissão na TNT às 21h30, horário de Brasília.

Disponível em operadoras de TV por assinatura, o canal é o único a exibir a partida nesta quinta-feira entre São Paulo e Portuguesa pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

O torcedor precisa ter a emissora na programação da TV fechada para assistir ao confronto. Caso contrário, deve entrar em contato com a operadora para obter.

SKY: 108/508

CLARO/NET: 151/651

OI: 48/548

VIVO: 648/100/657/892

Como assistir São Paulo x Portuguesa online hoje

Para o torcedor que gosta de assistir tudo pelo celular, a opção é o HBO Max.

A plataforma de streaming está disponível para assinantes no site como no aplicativo para celular, tablet, videogames e smartv, se o aparelho for compatível.

O torcedor precisa desembolsar R$ 19,90 ou R$ 27,90 para um mês. O pacote de três meses custa R$ 54,90 ou R$ 74,90, para diferentes opções. Acesse o site e obtenha a assinatura.

Escalações do jogo de hoje:

Pablo Maia está de volta ao elenco, enquanto Moreira, Caio e Diego Costa seguem lesionados.

Possível escalação do jogo do São Paulo hoje: Rafael; Orejuela, Arboleda, Alan Franco, Welington; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Wellington Rato; Luciano, David e Calleri.

A Portuguesa não tem desfalques.

Possível escalação do jogo da Portuguesa hoje: Thomazella; Pará, Victor Ramos, Bruno, Thallyson; Lucas Nathan, Tauã Belo, Madison, Bochecha, João Victor; Feitosa.

Campanha do São Paulo no Paulistão

Em três jogos disputados, o São Paulo venceu uma partida e empatou duas, ocupando a liderança do grupo B com cinco pontos no total.

O tricolor disputou apenas um clássico até aqui. Contra o Palmeiras, ficou no empate sem gols marcados para ambos os lados, marcando apenas um ponto.

Já na fase de grupos, Guarani, Mirassol e Água Santa estão no grupo B, ou seja, essas equipes não podem enfrentar o São Paulo na primeira fase.

GRUPO B

1 São Paulo - 5 pontos

2 Guarani - 4 pontos

3 Mirassol - 1 ponto

4 Água Santa - 1 ponto

