Que horas é o jogo do Bahia x Bahia de Feira no Campeonato Baiano 2023

Líder com dois pontos de vantagem, o Bahia entra em campo nesta quarta-feira, 8 de fevereiro, para enfrentar o Bahia de Feira na sétima rodada do Campeonato Baiano. O jogo do Bahia no estadual vai começar às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova. Enquanto isso, os visitantes buscam os três pontos para fugir do rebaixamento.

Horário do jogo do Bahia hoje contra o Bahia de Feira

A bola vai rolar entre Bahia e Bahia de Feria às 21h30, nove e meia da noite, horário de Brasília nesta quarta-feira, 8 de fevereiro.

Em Salvador, a Arena Fonte Nova recebe o embate pela sétima rodada do Campeonato Baiano. A capacidade é de 51 mil torcedores.

Para quem vai assistir online e está nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além de Fernando de Noronha, a transmissão tem início às 20h30, horário local.

Onde assistir o jogo do Bahia hoje ao vivo

TVE da Bahia e Youtube vão transmitir o jogo do Bahia hoje às 21h30, horário de Brasília.

A casa do Campeonato Baiano agora é a emissora TV Educativa da Bahia. Disponível para todo o estado baiano, o torcedor pode curtir a transmissão na TV aberta sem pagar nada por isso, pelo canal 10 afiliada da TV Brasil e Canal Futura.

Além de acompanhar pela TV, também dá para ficar ligado no canal da TVE pelo Youtube. As imagens são as mesmas do canal TVE, onde o torcedor pode sintonizar em qualquer lugar do Brasil.

É de graça e dá para assistir no computador como no aplicativo para celular, tablet, smartv e videogames.

Qual é a classificação do Bahia na tabela?

1 Bahia - 15 pontos

2 Juazeirense - 13 pontos

3 Itabuna - 11 pontos

4 Jacuipense - 10 pontos

5 Atlético BA - 8 pontos

6 Barcelona de Ilhéus - 8 pontos

7 Vitória - 7 pontos

8 Bahia de Feira - 7 pontos

9 Jacobinense - 6 pontos

10 Doce Mel - 1 ponto

O Bahia está na primeira posição do Campeonato Baiano, a 119ª edição do estadual na primeira divisão. O elenco busca os três pontos nesta quarta para se manter na liderança.

Dez times jogam o Campeonato Baiano na primeira fase.

