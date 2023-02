Que horas é o jogo do Bahia x Doce Mel hoje e transmissão (11/02/23)

O líder Bahia enfrenta o lanterna Doce Mel neste sábado, 11 de fevereiro, pela penúltima rodada do Campeonato Baiano na primeira fase. A bola rola às 18h30 (Horário de Brasília), com o jogo do Bahia realizado no Estádio Municipal Waldomiro Borges, em Jequié.

Elenco anfitrião está em último lugar na tabela com dois pontos, enquanto o Tricolor de Aço está em primeiro lugar com dezoito pontos, somados em seis vitórias e uma derrota.

Horário do jogo do Bahia hoje ao vivo

O jogo do Bahia hoje neste sábado, 11 de fevereiro, vai começar às 18h30, seis e meia da tarde, no horário de Brasília.

O duelo entre as equipes é válido pela oitava rodada do Campeonato Baiano, a penúltima da primeira fase. Estádio Municipal Waldomiro Borges, em Jequié, também conhecido como Waldomirão, recebe o embate.

Para torcedores que moram nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a transmissão da partida tem início às 17h30, horário local.

Onde assistir Doce Mel x Bahia hoje ao vivo

O jogo entre Doce Mel x Bahia hoje será transmitido na TV Educativa da Bahia e Youtube às 18h30, horário de Brasília.

O canal da TVE transmite a partida do Campeonato Baiano para todo o estado da Bahia neste sábado. É de graça e o torcedor só precisa sintonizar para assistir. A TV Educativa opera no canal 10, e é afiliada a TV Brasil e o Canal Futura.

Também dá para assistir de graça pelo canal da TV BAHÊA, plataforma oficial do clube. Basta entrar no Youtube pelo site ou no aplicativo entre os dispositivos móveis, como celular, tablet e na smartv. Lembrando que as imagens são as mesmas do canal da TVE.

Próximo jogo do Bahia na Copa do Nordeste

O Bahia volta a jogar na Copa do Nordeste na terça-feira, 14 de fevereiro, contra o Fortaleza.

A partida é válida pela terceira rodada da primeira fase, com início às 21h30, horário de Brasília, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

O elenco baiano está em sétimo lugar no grupo B com apenas 1 ponto, ou seja, perdeu uma e empatou outra na competição regional. Já o Fortaleza ocupa a vice-liderança do grupo A com seis pontos, duas vitórias até aqui.

Na fase de grupos da Copa do Nordeste, os times do mesmo grupo não podem se enfrentar.

Escalações do jogo de hoje:

Provável escalação do Doce Mel hoje: João Victor; João Vitor, Fernandes Carvalho, Marcelo Alves, Rivaldo; Sandro Rios, Giva, Peu, Mateustinho; Davi Vieira e Roberto Júnior.

Provável escalação do Bahia hoje: Marcos Felipe; Cicinho, David Duarte, Raul Gustavo, Jhoanner Chavez; Diego Rosa, Lucas Mugni, Daniel, Biel; Vitor Jacaré e Everaldo.

