Decisão do Mineiro neste sábado acontece no Mineirão.

Que horas é o jogo do Galo e onde assistir online na final (15/3)

O Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, será o palco da final do Campeonato Mineiro de 2025 entre Atlético-MG e América. O jogo do Galo começa às 16h30 (Horário de Brasília), e o clube pode perder por três gols de diferença.

No primeiro jogo da final, o Atlético venceu por 4 a 0, garantindo a vantagem na decisão. Em caso de igualdade na soma dos placares, a disputa de pênaltis vai definir o campeão.

A Globo transmite na TV aberta o jogo do Galo na final do Campeonato Mineiro de futebol neste domingo. Os canais SporTV e Premiere também vão transmitir o duelo contra o América.

Escalações de Atlético MG x América MG

Desfalque no jogo de ida, Cuca deve escalar Hulk para a final do Mineiro. Ele se recupera de lesão na coxa direita e deve começar a partida no banco.

Atlético MG: Everson; Natanel, Lyanco, Alonso, Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa, Rubens (Hulk), Cuello e Rony.

América MG: Jori; Mariano (Júlio), Ricardo Silva, Lucão, Marlon, Felipe Amaral (Miqueias), Kauã Diniz, Elizari, Fabinho, Renato Marques, Figueiredo (Adyson).

Foto: Pedro Souza

Quem são os maiores campeões do Campeonato Mineiro?

O Atlético Mineiro é o maior campeão do Campeonato Mineiro. Atual campeão, o Galo tem 49 títulos conquistados em toda a história do estadual, deixando todos os adversários para trás.

Com 38 troféus, o Cruzeiro segue como o segundo maior vencedor, enquanto o América ocupa a terceira posição com apenas 16 títulos.

Deixando muito claro o domínio de Atlético e Cruzeiro no futebol mineiro, somente sete times venceram o Campeonato Mineiro.

Atlético MG – 49 títulos

Cruzeiro – 38 títulos

América MG – 16 títulos

Villa Nova – 5 títulos

Siderúrgica – 2 títulos

Ipatinga – 1 título

Caldense – 1 título

