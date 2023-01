Que horas é o jogo do Santos x Ferroviária hoje no Paulistão 2023

Que horas é o jogo do Santos x Ferroviária hoje no Paulistão 2023

Sem vencer por três rodadas seguidas, o Santos recebe a Ferroviária para tentar se recuperar na temporada do Campeonato Paulista. Neste sábado, 28 de janeiro, o embate começa às 18h30 (horário de Brasília), com o jogo do Santos realizado no Estádio do Canindé, em São Paulo pela quinta rodada.

O Peixe vem de empate com o Água Santa, enquanto a equipe de Araraquara perdeu para o Bragantino fora de casa.

O Campeonato Paulista é realizado em quatro fases: primeira fase, quartas de final, semifinal e a final. Dezesseis equipes são divididas em quatro grupos de quatro onde disputam por onze rodadas em pontos corridos. Os dois melhores de cada chave avançam para as quartas de final.

Depois das quartas os times vão jogar a semifinal e então a grande final, realizada em ida e volta.

Onde assistir o jogo do Santos hoje ao vivo

O jogo do Santos hoje terá transmissão na TNT e HBO Max às 18h30, horário de Brasília.

O canal da TNT divide os direitos de imagens do Campeonato Paulista com o Premiere na TV fechada. Nos canais abertos, a Record é a única que pode exibir um jogo por rodada no estado.

Disponível em operadoras de TV por assinatura, o torcedor precisa ter o canal da TNT em sua programação se quiser assistir ao jogo do Santos hoje no Paulistão. Entre em contato com a sua operadora para comprar a transmissão.

Quem não é assinante da televisão paga pode assistir no HBO Max, serviço de streaming da Turner. A plataforma está disponível por diferentes pacotes no site (www.hbomax.com) e no aplicativo para celular, tablet e smartv.

SKY: 108/508

CLARO/NET: 151/651

OI: 48/548

VIVO: 648/100/657/892

LEIA: Quem vai jogar a Supercopa do Brasil 2023?

Santos pode ser rebaixado no Paulistão?

O Santos corre o sério risco de ser rebaixado no Campeonato Paulista de 2023. No ano passado, o elenco conseguiu se salvar nas últimas rodadas e este ano, se não melhorar o seu desempenho em campo, o desfecho pode ser diferente.

Com quatro jogos disputados, o Santos venceu um, empatou dois e perdeu outro. No grupo A, está em terceiro lugar com cinco pontos. Na classificação geral, ocupa o 9º lugar.

GRUPO A

1 Bragantino - 7 pontos

2 Botafogo SP - 5 pontos

3 Santos - 5 pontos

4 Inter de Limeira - 4 pontos

Você também vai gostar de ler:

Últimas noticias do caso de Daniel Alves: atualização da prisão do jogador