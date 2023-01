Quem vai jogar a Supercopa do Brasil 2023?

Saiba quais equipes vão disputar a final da Supercopa do Brasil, torneio que reúne os campeões da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro na última temporada

A Supercopa do Brasil 2023 já tem data marcada para ser disputada. O atual campeão da Copa do Brasil e o vencedor do Campeonato Brasileiro na Série A entram em campo para brigar pelo primeiro troféu da temporada. Mas quem vai jogar a Supercopa do Brasil este ano? Saiba quem são os participantes e como chegaram até aqui.

Quem são os participantes da Supercopa do Brasil 2023?

As equipes Flamengo e Palmeiras vão jogar a Supercopa do Brasil 2023 no próximo sábado, 28 de janeiro, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 16h30 (Horário de Brasília).

A Supercopa reúne o atual campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil do último ano. Na ocasião, o Flamengo venceu a Copa do Brasil e o Palmeiras foi o vencedor do Campeonato Brasileiro em 2022.

Em jogo único, a bola vai rolar entre os times durante os 90 minutos. Caso dê empate no placar, aí a disputa de pênaltis é que vai definir quem será o campeão da temporada. Não tem prorrogação na Supercopa do Brasil.

Em 2022, Flamengo e Atlético Mineiro jogaram a final, mas foi o Galo quem levou a melhor nos pênaltis.

Caminho do Flamengo

Desde que foi recriada em 2020, o Flamengo participou das três edições, tornando-se o maior campeão da Supercopa do Brasil, com a vitória em 2020 e 2021. No ano passado perdeu nos pênaltis para o Atlético Mineiro.

Diferente da edição passada, o Flamengo terá outro português no comando do elenco. Ao invés de Paulo Sousa, contará com Vitor Pereira.

Na Copa do Brasil em 2022, o Flamengo estreou na terceira fase contra o Altos, ainda sob o comando do técnico português Paulo Sousa. Venceu a primeira partida (1x2) e também a segunda (2x0).

Pelas oitavas de final, ficou definido que o Rubro-Negro enfrentaria o Atlético Mineiro. Já sob o comando de Dorival Júnior, o elenco carioca perdeu o primeiro jogo (2x1) dentro do Mineirão, mas deu a volta por cima no Maracanã para arrancar a classificação (2x0).

Nas quartas de final, estreou com empate (0x0) diante do Athletico PR, mas ganhou na volta (0x1). Na semifinal, enfim, disputou contra o São Paulo. No Morumbi, garantiu a vitória facilmente (1x3), enquanto na volta apenas descontou no placar (1x0).

Na final, reencontrou o Corinthians, um dos seus maiores adversários no futebol. No jogo de ida, empate sem gols na Neo Química Arena. Para a volta, os times mostraram bom desempenho ao empataram em 1 a 1 e, nos pênaltis, o Mengo garantir o título.

Caminho do Palmeiras

Esta é a segunda vez que o Palmeiras disputa a Supercopa do Brasil. Na primeira vez, em 2020, chegou na competição após vencer a Copa do Brasil. Contra o Palmeiras, perdeu nos pênaltis e ficou apenas com o vice. Agora, terá mais uma chance de conquistar a tão desejada taça.

O Palmeiras até começou a temporada do Brasileirão como favorito, depois de vencer o Paulistão. Na primeira rodada, entretanto, estreou com derrota para o Ceará. Depois, na segunda, empatou com o Goiás.

Na terceira rodada, sob o comando de Abel Ferreira, venceu o Corinthians. A partir daí, o Palmeiras não perdeu mais. Naquele momento, o Corinthians dominava a parte de cima da classificação mas, como o alvinegro não conseguiu segurar os resultados, o Verdão tomou conta da ponta.

Ocupou a liderança e de lá não saiu mais. Foi assim até a reta final do campeonato. Com quatro rodadas de antecedência, no dia 02 de novembro, o América Mineiro venceu o Internacional por 1 a 0, ajudando o Verdão a concretizar o título brasileiro já que não poderia mais ser alcançado.

Foram 81 pontos somados, com 23 vitórias, 12 empates e apenas três derrotas, sendo para o Ceará, Athletico PR e Internacional na última rodada.

+ Quem ganhou a Copinha 2023: Palmeiras é bicampeão; veja placar

Onde vai ser a final da Supercopa do Brasil 2023?

A final da Supercopa do Brasil 2023 entre Flamengo e Palmeiras vai ser no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, no sábado, 28 de janeiro, a partir das 16h30, horário de Brasília.

A decisão de disputar o torneio na capital federal partiu da CBF. No comunicado oficial, a entidade garantiu que o local foi escolhido para ser o palco da final após o contato do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, com Leila Pereira e Rodolfo Landim, presidentes do Palmeiras e Flamengo respectivamente.

Após o consenso, o Mané Garrincha foi oficializado pela CBF como o palco da Supercopa do Brasil.

LEIA TAMBÉM:

Se condenado, qual pena Daniel Alves pode pegar?