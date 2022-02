Equipes se enfrentam pela sexta rodada do Campeonato Paulistão neste domingo, 13 de fevereiro, com transmissão

Que horas é o jogo do Santos x Ituano hoje no Paulistão e onde assistir

O Santos vai receber o Ituano neste domingo, 13 de fevereiro, pela sexta rodada do Campeonato Paulista a partir das 16h (Horário de Brasília), no Estádio Vila Belmiro, com transmissão ao vivo. Saiba as escalações, arbitragem, onde assistir e que horas é o jogo do Santos hoje.

Que horas é o jogo do Santos hoje

O jogo do Santos hoje, pelo Campeonato Paulista, vai começar a partir das 16h, pelo horário de Brasília.

O torcedor pode assistir o duelo através da Record (TV aberta), Premiere (Pay-per-view) e TV Paulistão Play (Serviço de Streaming) para todo o Brasil.

A emissora da TV aberta transmite o jogo para São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul com narração de Marcos de Vargas, comentários de Muller e o ex-árbitro Renato Marsiglia.

Horário: 16h (horário de Brasília)

Árbitro: Vinícius Gonçalves

Local: Estádio Vila Belmiro

TV: RECORD

Online: Premiere e TV Paulistão Play

Santos x Ituano no Paulistão 2022

Santos: O elenco do Santos acabou empatando com o São Bernardo na última rodada, o que acabou complicando ainda mais a situação do Peixe. Pelo grupo D, aparece em terceiro lugar com 6 pontos, com quatro pontos a menos do que o líder e um do vice.

Ituano: Enquanto isso, o Ituano também vem de empate, mas contando com uma situação pelo grupo C um pouco melhor do que a do seu adversário no Paulistão. Com 8 pontos, o grupo aparece empatado com o Mirassol e, se ganhar hoje, pode assumir a liderança.

Escalação do Santos x Ituano

Escalação do Santos – João Paulo; Madson, Kaiky, Eduardo Bauermann, Felipe Jonathan; Camacho, Vinícius, Ricardo Goulart; Lucas Braga, Marcos Leonardo, Ângelo

Escalação do Ituano – Pegorari; Pacheco, Lucas Dias, Léo Santos, Roberto; Igor Henrique, Jímenez, Lucas Siqueira, Lucas Nathan; Neto Berola, Rafael Elias

