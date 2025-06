16 times vão para a próxima fase da Copa do Brasil, que acontece entre o final de julho e começo de agosto

Que horas é o sorteio da Copa do Brasil e onde assistir hoje

Que horas é o sorteio da Copa do Brasil e onde assistir hoje

Na tarde desta terça-feira, 02 de junho, vai acontecer o sorteio das oitavas da Copa do Brasil. A CBF definirá todos os oito confrontos da competição por sorteio na sede da CBF, no Rio de Janeiro, a partir das 15h30 (Horário de Brasília). Dezesseis times disputam a fase.

Onde assistir o sorteio das oitavas da Copa do Brasil?

O torcedor pode assistir o sorteio das oitavas da Copa do Brasil no canal SporTV e na CBF TV pelo Youtube ou no site da entidade ao vivo.

Os times são:

Atlético-MG

Athletico-PR

Bahia

Botafogo

Bragantino

Corinthians

Cruzeiro

CRB

CSA

Flamengo

Fluminense

Internacional

Palmeiras

Retrô – (Série C)

São Paulo

Vasco

Como funciona as oitavas da Copa do Brasil?

Para sortear os oito jogos das oitavas de final da Copa do Brasil todos os times são colocados no mesmo pote. Não há regras, o que significa que times do mesmo estado podem se enfrentar na etapa.

Os nomes dos 16 clubes são colocados dentro de “bolinhas” coloridas e aí depositadas no mesmo pote. O apresentador sorteia uma bolinha e vai definindo cada um dos confrontos das oitavas.

Assim que os oito confrontos estiverem definidos, um novo sorteio será realizado para formar o mando de campo.

Os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil serão disputados de 30 de julho a 6 de agosto, após o Super Mundial de Clubes.

Como manda a tradição, os jogos acontecem sempre às terças, quartas e quintas.