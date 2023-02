Times brasileiros que ficaram em 3º lugar no Mundial de Clubes

Confira as equipes que foram derrotadas na semifinal do Mundial de Clubes e ficaram apenas na briga do terceiro lugar

Na edição 2022 no Mundial de Clubes, o Flamengo foi derrotado pelo Al Hilal na semifinal. Com o resultado, teve que se contentar com a disputa pelo terceiro lugar. O time carioca, no entanto, não é o único brasileiro a passar pelo vexame de ficar fora da grande final no torneio da FIFA.

Brasileiros que ficaram em terceiro lugar no Mundial de Clubes

Nem só de glórias vivem os times brasileiros em competições internacionais. Se São Paulo, Flamengo, Corinthians, Santos, Grêmio e Internacional já levantaram a taça no Mundial de Clubes da FIFA, outros passaram por momentos bastante difíceis na competição.

Desde que a FIFA assumiu o controle da competição em 2005, o Mundial recebe também todos os campeões continentais, além do formato diferente. O torneio começa com os playoffs, seguindo para as quartas, semifinal e a final. Além disso, tem também a briga pelo terceiro lugar.

Mas quais times brasileiros perderam na semifinal do Mundial de Clubes e tiveram que disputar o terceiro lugar?

Internacional ficou em terceiro lugar em 2010

O Internacional foi o primeiro time brasileiro a perder na semifinal do Mundial de Clubes da FIFA. Campeão em 2006 depois de vencer o Barcelona, o clube gaúcho chegou para disputar mais uma edição do torneio.

Campeão da Libertadores, o elenco estreou na semifinal diante do Mazembe, da República Democrática do Congo. O placar, entretanto, terminou em 2 x 0 para os estrangeiros.

Na disputa pelo terceiro lugar, entretanto, o Inter ganhou do Seongnam, da Coreia do Sul, por 4 x 2.

Atlético MG derrotado pelo Raja Casablanca em 2013

Outro vexame dos brasileiros no Mundial de Clubes foi em 2013. Campeão da Libertadores pela primeira vez na história, o Atlético Mineiro chegou ansioso para disputar o torneio da FIFA.

O elenco, entretanto, não teve sorte. Estreou diante do Raja Casablanca, do Marrocos, na semifinal e, por 3 x 1, foi eliminado da competição precocemente.

Na disputa pela medalha de bronze o time mineiro ganhou do Guangzhou Evergrande, da China, por 3 x 2.

Palmeiras perde na semifinal em 2020

Há quem diga que o Palmeiras tem sim Mundial, e outros que insistem que não. O time, entretanto, tem uma coisa em seu currículo com certeza: duas eliminações na semifinal do torneio da FIFA.

Em 2020, o Verdão chegou para disputar o Mundial de Clubes depois de vencer a Libertadores em cima do Santos, em meio à pandemia do Covid-19. Na semifinal, entretanto, perdeu para o Tigres por 1 x 0. Para piorar a situação, foi derrotado nos pênaltis pelo Al Ahly, e ficou com o quarto lugar apenas.

No ano seguinte o Verdão disputou novamente o Mundial, mas desta vez passou para a final. Contra o Chelsea, entretanto, perdeu e teve que se contentar com o vice-campeonato.

Flamengo perde para o Al Hilal em 2022/23

Em 2023, o cenário se repetiu para os times brasileiros. O Flamengo venceu a Libertadores e com isso garantiu o bilhete premiado para o Mundial da FIFA entre clubes do mundo todo.

Em busca do segundo título, o Rubro-Negro estreou diante do Al Hilal, da Arábia Saudita, na semifinal. O resultado foi totalmente inesperado, com derrota por 3 x 1, em Marrocos.

O time se tornou o quarto brasileiro a ser eliminado na semifinal. Com isso, ganhou o direito de disputar o bronze com o Al Ahly.

O que é o Mundial de Clubes da FIFA?

O Mundial de Clubes é torneio de futebol organizado pela FIFA e disputado por sete equipes, os seis campeões continentes representando cada confederação e o anfitrião do país que recebe o evento.

O lançamento oficial do campeonato pertence à 1960, quando era chamado de Copa Intercontinental. Naquela época apenas o vencedor sul-americano e o campeão europeu disputavam o torneio. Em 1980, passou a ser a Copa Toyota, mantendo a mesma regra, mas agora em partida única.

Só em 2000 foi que a FIFA assumiu o controle da competição de futebol. Desde então, a entidade optou por criar um campeonato que recebesse também os outros campeões ao redor do mundo, intitulado de Mundial de Clubes. A primeira edição foi realizada no Brasil, com as participações de Corinthians, Vasco, Al-Nassr, Raja Casablanca, Necaxa, South Melborne, Manchester United e Real Madrid.

No modelo atual, os representantes da Oceania e da nação anfitriã dão início na competição. Quem vence terá pela frente o elenco da CONCACAF nas quartas de final, enquanto os campeões da África e Ásia se enfrentam do outro lado da chave.

O campeão da Europa e América do Sul só jogam a partir da semifinal, jogando com o vencedores das quartas. Daí, quem ganha vai para a final e quem perde disputa o terceiro lugar.

