Que horas e onde assistir jogo CRB x CSA na Copa do Nordeste – 13/02

Fechando a quarta rodada neste domingo, 13/02, o clássico alagoa entre CRB e CSA promete agitar a tabela na Copa do Nordeste com a bola rolando a partir das 18h30 (Horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé. Confira a seguir as escalações, onde assistir e que horas é o jogo do CRB x CSA hoje.

Que horas é o jogo do CRB x CSA hoje

O jogo do CRB x CSA hoje, pela Copa do Nordeste, tem início às 18h30 pelo horário de Brasília.

O torcedor pode acompanhar todos os lances ao vivo neste domingo pelo Nordeste FC (Pay-per-view), com transmissão exclusiva para assinantes de todo o Brasil a partir das seis e meia da tarde.

A plataforma está disponível para assinatura no site (www.nordestefc.com.br) e também aplicativo sob os valores de R$23,90 ou R$59,90.

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira

Local: Estádio Rei Pelé

TV: Sem transmissão

Online: PPV do Nordeste FC

CRB e CSA na Copa do Nordeste

CRB: O elenco do CRB tropeçou na última rodada, mas ainda continua vivo na busca pelo G-4 do grupo B, onde aparece em quinto lugar com 4 pontos na Copa do Nordeste. Por isso, se vencer o jogo deste domingo e os adversários tropeçarem, consegue se juntar aos outros na parte de cima.

CSA: Enquanto isso, o CSA segue em segundo lugar pelo grupo A com 6 pontos, tendo apenas dois de diferença com o primeiro colocado, o Fortaleza. Entretanto, se o clube de Alagoas vencer o clássico de hoje, assume a ponta da tabela provisoriamente.

Escalações do CRB e CSA

Escalação do CRB – Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Gilvan, Guilherme; Marthã, Rafael Longuine, Diego Torres; Richard, Marcinho, Anselmo Ramon

Escalação do CSA – Marcelo Carné; Cedric, Werley, Wellington Nascimento, Ernandes; Geovane, Giva Santos, Gabriel, Marco Túlio; Lucas Barcelos, Rodrigo Rodrigues

Acompanhe um dos últimos jogos entre CRB x CSA.

