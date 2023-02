Quem vai transmitir jogo do Vasco e Boavista hoje? Onde assistir o Carioca 2023

Após vencer o Trem no meio da semana e garantir a classificação na Copa do Brasil, o Vasco volta a jogar o Campeonato Carioca nesta segunda-feira, 27 de fevereiro. Diante do lanterna Boavista, o elenco entra em campo no Estádio São Januário, onde o jogo do Vasco hoje começa às 19h30 (horário de Brasília).

Em quarto lugar com 14 pontos, o Cruz Maltino ocupa a zona de classificação para a semifinal do Carioca. O Boavista, por outro lado, está em último com apenas dois pontos, praticamente rebaixado para a segunda divisão.

Como assistir o jogo do Vasco pelo celular?

Sem transmissão na TV, o jogo do Vasco hoje vai passar no Cazé TV a partir das 19h30. O canal do influenciador Casimiro é o único que pode transmitir os jogos do Campeonato Carioca em que Botafogo e Vasco são mandantes na partida. O torcedor tem duas opções: assistir no Youtube ou na Twitch.

No Youtube, basta acessar o canal CazéTV, encontrar a transmissão do jogo do Vasco e Boavista ao vivo, clicar e dar o play. Já no Twitch, plataforma de vídeos ao vivo, é só encontrar o canal Casimito.

Ambas as opções são 100% gratuitas e o torcedor não paga nada, além de não precisar se inscrever.

Escalações do jogo de hoje

Provável escalação do jogo do Vasco hoje: Léo Jardim; Pumita Rodríguez, Miranda, Léo Pelé, Lucas Piton; Rodrigo, Jair, Alex Teixeira; Erick, Gabriel Pec e Pedro Raul.

Provável escalação do jogo do Boavista: Fernando; Cayo Tenório, Diogo Rangel, Elivelton , Jefinho; Lucas Lucena, Ryan, Wandinho; Léo Melo, Pablo Augusto e Marquinhos.

Classificação do Campeonato Carioca

Doze equipes disputam a primeira divisão do Campeonato Carioca. O primeiro colocado será declarado o campeão da Taça Guanabara, enquanto os quatro primeiros vão jogar a semifinal do Carioca. Do quinto ao oitavo lugar disputarão a Taça Rio.

1 Flamengo - 23 pontos

2 Fluminense - 19 pontos

3 Botafogo - 16 pontos

4 Vasco - 14 pontos

5 Volta Redonda - 13 pontos

6 Bangu - 12 pontos

7 Nova Iguaçu - 10 pontos

8 Madureira - 9 pontos

9 Audax - 9 pontos

10 Portuguesa - 9 pontos

11 Resende - 4 pontos

12 Boavista - 2 pontos

Quem o Vasco pode pegar na semifinal?

Se avançar para a semifinal do Campeonato Carioca, o Vasco ainda não sabe quem vai enfrentar. O time precisa ficar entre os quatro primeiros da classificação da Taça Guanabara.

Se terminar de fato em quarto lugar, o Cruz Maltino pode enfrentar o Flamengo. O chaveamento da semifinal funciona da seguinte maneira: o 1º colocado joga contra o 4º lugar, e o 2º enfrenta o 3º lugar da classificação em ida e volta.

Tudo vai depender da posição em que o Vasco terminar. Faltando duas rodadas, tem chances de fechar até em segundo lugar.

