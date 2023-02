Quem tem mais vitórias entre Vasco e Botafogo no clássico carioca até 2023?

Quatro equipes protagonizam a elite do futebol no estado do Rio de Janeiro. O Clássico da Amizade, como é chamado por torcedores, reúne Vasco e Botafogo em uma disputa com muita rivalidade dentro de campo. O confronto completa 100 anos em 2023, mas quem sai na frente?

Quem ganhou mais entre Vasco e Botafogo?

Até hoje, é o Vasco quem ganhou mais vezes no clássico contra o Botafogo. Em toda a história, o confronto foi disputado em 314 oportunidades, de acordo com os dados do portal de estatísticas O Gol.

O Cruz Maltino coleciona 132 vitórias, enquanto o Botafogo tem apenas 87. No clássico dentro de campo os dois empataram 95 vezes.

Cada um dos confrontos foram disputados no Campeonato Carioca (incluindo a Taça Guanabara), Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Torneio Rio-São Paulo, Brasileirão da Série B e torneios já extintos.

O primeiro Clássico da Amizade disputado entre os dois times foi em 22 de abril de 1923, no Rio de Janeiro, com a vitória do Vasco por 3 a 1 diante do Botafogo.

Número de partidas - 314

Vitórias do Vasco - 132

Vitórias do Botafogo - 87

Empates - 95

Gols do Vasco: 454

Gols do Botafogo: 396

Disputas no Campeonato Carioca

A histórica e centenária rivalidade entre Vasco e Botafogo não poderia faltar no Campeonato Carioca. Dentro do torneio, os dois se enfrentaram 221 vezes, sendo 93 vitórias para o Vasco, 65 empates e 63 triunfos para o Glorioso, segundo os dados do portal de estatísticas O Gol.

No quesito gols, são 323 marcações para o Cruz Maltino e 272 para o Botafogo. Os números também contam com os confrontos da Taça Guanabara, fase inicial do torneio.

221 jogos entre Vasco e Botafogo no Campeonato Carioca

93 vitórias do Vasco, 63 triunfos do Botafogo e 65 empates

323 gols para o Vasco e 272 para o Botafogo no Campeonato Carioca

O Campeonato Carioca é a competição anual entre times de futebol do estado do Rio de Janeiro. Dividida em três etapas, Taça Guanabara, Taça Rio e Campeonato Carioca, o torneio reúne os quatro grandes do estado em busca do título na temporada.

Histórico no Brasileirão

49 jogos entre Vasco e Botafogo no Brasileirão (Série A e B)

21 vitórias do Vasco, 17 empates e 13 vitórias do Botafogo

68 gols marcados para o Vasco e 61 para o Botafogo entre Série A e B

O Campeonato Brasileiro é a liga profissional de clubes de futebol no Brasil. Também anual, ela reúne vinte equipes na primeira divisão em 38 rodadas, divididas em turno e segundo turno.

Na história do Clássico da Amizade, Vasco e Botafogo também se enfrentaram na competição. Pela primeira divisão o total de 49 partidas foram realizadas, segundo os números divulgados pelo site O Gol.

Mais uma vez o Vasco é quem leva a vantagem com 21 vitórias, 17 empates e apenas 11 triunfos ao Fogão.

Mas na Série B do Campeonato Brasileiro, as equipes se enfrentaram em duas oportunidades, com dois triunfos para o Botafogo no ano de 2021.

Vasco e Botafogo na Copa do Brasil

Outro torneio em que Vasco e Botafogo colocaram em campo a sua rivalidade à prova foi a Copa do Brasil. Idealizado e organizado pela CBF, a Copa do Brasil é o torneio mais democrático do futebol no país.

Diferentes times jogam cada uma das etapas, com a possibilidade de ganhar uma premiação milionária em cada nova fase que avançam.

E, claro, o Clássico da Amizade não poderia ficar de fora. O histórico, porém, só traz dois jogos realizados, com uma vitória para o Botafogo e um empate, segundo o portal O Gol. Ambos os confrontos acontecem em 2020, nas quartas de final.

2 jogos entre Vasco e Botafogo na Copa do Brasil

1 vitória do Botafogo e um empate

1 gol para o Fogão

Maior goleada no clássico

O Clássico da Amizade não é a rivalidade de maior destaque no estado do Rio de Janeiro, mas claramente promove grandes embates entre os dois lados do futebol.

A maior goleada já registrada entre Vasco e Botafogo aconteceu em 2001, no Campeonato Carioca. Naquele ano, os clubes se enfrentaram pela primeira fase, a Taça Guanabara, em 29 de abril no Maracanã.

O Cruz Maltino abriu o placar com apenas 1 minuto de jogo no primeiro tempo, com Romário. Depois, ampliou o placar com Juninho Paulista, três gols, Euller, Pedrinho e outro de Romário. O resultado final de 7 a 0 deu ao Vasco a maior goleada em cima do Botafogo.

Outros episódios também são registrados como maiores goleadas entre os dois, mas somente o duelo de 2001 trouxe um placar tão elástico.

Vasco 7 x 0 Botafogo - Campeonato Carioca 2001

Botafogo 0 x 6 Vasco - Campeonato Carioca 2010

Botafogo 5 x 1 Vasco - Torneio Rio-São Paulo 1961

Botafogo 5 x 1 Vasco - Campeonato Carioca 1942

Botafogo 4 x 0 Vasco - Campeonato Carioca 1961

