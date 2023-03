Real Madrid x Espanyol transmissão ao vivo: como assistir sábado (11/03/2023)

Invicto por quatro rodadas, Real Madrid x Espanyol jogam neste sábado, 11 de março, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, pela vigésima quinta rodada do Campeonato Espanhol. Com transmissão para todo o Brasil, o jogo do Real Madrid vai começar às 10h (Horário de Brasília) em decisão fundamental na competição.

Para o elenco merengue, a vitória recoloca o time na briga pelo título espanhol. Mas para os visitantes, o triunfo é importante para afastar o grupo da zona de rebaixamento.

Data : sábado, 11 de março | Horário : 10h

Local : Estádio Santiago Bernabéu - Madri

Transmissão ao vivo: ESPN+

Onde vai passar o jogo Real Madrid x Espanyol?

O jogo do Real Madrid e Espanyol hoje tem transmissão no canal ESPN e Star Plus com exclusividade para todo o Brasil. Sem sinal em canais da televisão aberta, o torcedor tem que ser assinante da operadora de TV por assinatura ou membro da plataforma.

Os canais ESPN estão disponíveis apenas na TV paga, ou seja, tem que ter a emissora na programação para poder assistir ao conteúdo oferecido. Também dá para sintonizar o Star Plus, serviço de streaming de entretenimento e esportes da Disney. São três opções diferentes de combos por valores alternados ao mês.

A plataforma de streaming pode ser acompanha pelo site da empresa (www.starplus.com) ou no aplicativo para dispositivos móveis como celular, tablet ou smartv.

Transmissão ao vivo da Liga dos Campeões em 2023

Principais Jogadores do Real Madrid

Benzema tem 11 gols e duas assistências, uma peça chave do Real Madrid.

Vinicius Junior tem sete gols e quatro assistências, outro jogador importante do Real Madrid.

Federico Valverde tem sete gols e duas assistências.

Rodrygo tem quatro gols (em 33 chutes, 1,6 por jogo) e cinco assistências.

Principais Jogadores do Espanyol

Mato tem 11 gols e uma assistência

Braithwaite tem oito gols (em 27 chutes, 1,4 por jogo) e duas assistências.

Sergi Darder somou quatro gols e duas assistências.

Brian Olivan Herrero tem um gol (em seis finalizações, 0,3 por jogo) e cinco assistências.

Para assistir esportes ao vivo e muito mais sem cabo, acesse ESPN+. Clique aqui para assistir a ação da LaLiga.

Benzema vai jogar hoje?

O francês é dúvida para o jogo deste sábado, na 25ª rodada do Campeonato Espanhol. Na última quinta-feira, o Real Madrid informou que Benzema não treinou com os colegas do elenco porque sentiu desconforto no tornozelo.

Segundo as informações do Real Madrid, Benzema treinou com Mariano dentro das instalações do clube. Como o elenco vai jogar a partida de volta na próxima semana, contra o Liverpool, o atacante não deve vestir a camisa titular do Real hoje.

Segundo a jornalista Tati Mantovani, da TNT Sports, Benzema é esperado para enfrentar o Liverpool na próxima quarta-feira.