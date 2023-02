Transmissão ao vivo da Liga dos Campeões em 2023: como assistir na TV e online

A Liga dos Campeões é a competição anual de clubes de futebol na Europa. Grandes equipes disputam o título na temporada, coroadas como o melhor elenco do continente ao levar para casa a tão desejada 'orelhuda'. Para assistir, o torcedor pode sintonizar na televisão e também online, através de plataformas de streaming.

3 formas de assistir a Liga dos Campeões na TV

Três canais de televisão estão disponíveis ao torcedor como maneira de acompanhar os jogos da Liga dos Campeões na temporada 2023: o SBT, TNT e o Space.

Com transmissão na televisão aberta e paga, como assistir ao futebol europeu?

SBT

Na TV aberta para todo o Brasil, o SBT é quem transmite a Champions League. Sempre às terças, no período da tarde, a emissora exibe um duelo entre grandes equipes de graça e ao vivo. Basta sintonizar para curtir as emoções do torneio mais importante do futebol atual.

Fazem parte da equipe os narradores Téo José e Luiz Alano, e os comentaristas Mauro Beting, Mauro Cezar Pereira e Nadine Basttos.

TNT

Enquanto isso, na televisão fechada, o torcedor tem a opção de acompanhar os jogos da Liga dos Campeões pela TNT, disponível somente em operadoras de TV por assinatura.

Isso significa que somente assinantes que possuem a emissora na programação tem o direito de assistir aos jogos da temporada ao vivo. O canal transmite dois jogos por rodadas na fase de grupos e um no mata-mata quando necessário.

SPACE

O Space, emissora do grupo Turner, também é responsável por exibir os jogos da Champions na temporada. O canal, porém, também só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

O torcedor também precisa obter a emissora na programação se quiser acompanhar os resultados.

Tem prorrogação no mata-mata da Champions League?

Como assistir os jogos da Champions online?

Existem três opções disponíveis para assistir os jogos da Liga dos Campeões online, além da possibilidade de acompanhar pela televisão.

HBO MAX

A plataforma de streaming HBO Max também detém os direitos de transmissão do torneio. Diferente dos canais de televisão, o serviço disponibiliza todos os jogos da rodada ao mesmo tempo, desde a fase de grupos até a grande final.

O torcedor pode acompanhar tanto no computador, pelo site da plataforma, como nos aplicativos para celular, tablet, smartv e videogames. É preciso ser assinante do produto para ter acesso ao conteúdo.

SITE DO SBT

Mas para quem não é assinante de nenhum serviço de streaming, existe a opção de acompanhar de graça o jogo da Champions League. O site do SBT (www.sbt.com.br) disponibiliza a programação ao vivo do canal principal em seu site.

Isto é, o jogo que passa no SBT na terça-feira estará disponível de graça também pelo site, com imagens e a narração em português. Basta entrar no site, escolher a opção "Ao vivo" e clicar no player.

SBT VÍDEOS

Para quem gosta de praticidade, o SBT Vídeos é a opção. O aplicativo é a maneira do torcedor acompanhar a transmissão do canal pelo celular ou tablet.

É de graça e dá para assistir toda a programação da emissora, ou seja, tem como acompanhar o jogo de terça-feira ao vivo e sem pagar nada por isso.

Calendário da Liga dos Campeões em 2023

A Champions League reúne 32 equipes das mais diversas regiões da Europa na fase de grupos. Apenas dezesseis avançam até a primeira fase do mata-mata no torneio, as oitavas de final.

No fim da linha, os dois vencedores da semifinal disputarão a orelhuda na grande final, marcada para Istanbul, na Turquia.

Confira o calendário completo da temporada.

JOGOS DO MATA-MATA:

Oitavas de final: 14/15/21/22 de fevereiro & 7/8/14/15 de março de 2023

Quartas de final: 11/12 & 18/19 de abril de 2023

Semifinal: 9/10 & 16/17 de maio de 2023

Final: 10 de junho de 2023

SORTEIOS:

Oitavas de final: 7 de novembro de 2022

Quartas de final e semifinal: 17 de março de 2023

FINAL:

10 de junho de 2023, em Istanbul, na Turquia, no Atatürk Olympic Stadium

