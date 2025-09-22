Resultado Bola de Ouro 2025: Ousmane Dembélé é eleito melhor do mundo

Ousmane Dembélé conquistou a Bola de Ouro de 2025 na segunda-feira, 22 de setembro, em cerimônia realizada no Théâtre du Châtelet, em Paris. O atacante do Paris Saint-Germain liderou a votação de 100 jornalistas internacionais, superando Lamine Yamal (2º ) e Vitinha (3º ). O atleta sucede o espanhol Rodri e se junta ao grupo de ilustres vencedores do troféu, incluindo seu ídolo, Lionel Messi.

Quem é Ousmane Dembélé?

O jogador de 28 anos contribuiu com 43 gols em 44 jogos da Ligue 1 e da Liga dos Campeões na temporada passada, quando o PSG venceu ambas as competições como parte de uma tríplice coroa histórica que também incluiu a Copa da França.

Com a vitória, Dembélé superou a concorrência da estrela em ascensão do Barcelona, ​​Lamine Yamal, do atacante brasileiro Raphinha e de seu companheiro de equipe Achraf Hakimi.

A temporada passada foi realmente sensacional para Dembélé. Números fantásticos em gols e assistências, além de quatro troféus conquistados. Esta temporada incrível não só recompensou Dembélé com a conquista do prêmio individual mais cobiçado do futebol, a Bola de Ouro, como também viu o valor de mercado do francês aumentar em mais de € 30 milhões ao longo da última temporada. Seu valor atual é de € 90 milhões.

Quando comparamos suas estatísticas com as de outros atacantes de elite da Europa, observando os cinco melhores jogadores da liga com o maior número combinado de gols (gols + assistências), em todas as competições, Dembélé ocupa o quarto lugar.

Carreira do jogador

Ousmane Dembélé nasceu em 15 de maio de 1997, em Vernon, Normandia, França. Dembélé começou a jogar futebol ainda criança, e seu talento foi rapidamente notado pelos clubes locais. Ele começou sua carreira nas categorias de base do Évreux FC 27, antes de ingressar na academia do Stade Rennais FC em 2010.

Em 6 de setembro de 2015, Dembélé estreou profissionalmente pelo time principal do Rennes na Ligue 1 contra o Angers, entrando como reserva nos últimos cinco minutos. Ele jogou por uma temporada antes de ser contratado pelo Borussia Dortmund no verão de 2016. No Dortmund, Dembélé se tornou uma sensação instantânea e desempenhou um papel fundamental no ataque da equipe, ajudando-a a chegar às quartas de final da Liga dos Campeões da UEFA .

Após apenas uma temporada no Dortmund, Dembélé foi contratado pelo FC Barcelona em agosto de 2017, por uma taxa de transferência recorde do clube na época: € 105 milhões. Sua primeira temporada no Barça foi marcada por lesões, mas ele mostrou vislumbres do seu potencial e marcou alguns gols cruciais, incluindo o da vitória na final da Copa do Rei.

Em agosto de 2023, o PSG comprou o internacional francês por apenas £ 43,5 milhões, e ele marcou seis gols e deu 14 assistências na vitória do PSG sobre o campeonato e a copa.