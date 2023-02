Resultado jogo do Manchester United hoje: Red Devils estão na final da Copa da Liga Inglesa 2023

O Manchester United está na final da Copa da Liga Inglesa! Com a vantagem do jogo de ida e a vitória por 2 a 0 em cima do Nottingham Forest nesta quarta-feira, 1º de fevereiro, o time se classificou para a decisão. Confira os gols e como foi a partida de volta.

Agora, vai enfrentar o Newcastle em busca do 6º título da competição. O Newcastle pode conquistar o primeiro.

O time do Manchester United, comandado pelo técnico Erik ten Hag, foi para campo nesta quarta com: Heaton; Wan-Bissaka, Varane, Martínez, Luke Shaw; Casemiro, Fred,

O Manchester United se classificou para a grande final da Copa da Liga Inglesa ao vencer o Nottingham Forest na semifinal. O elenco de Manchester vai enfrentar o Newcastle em busca do sexto título da sua história.

No jogo de ida, os Red Devils venceram por 3 a 0, com gols de Rashford, Weghorst e Bruno Fernandes. Nesta quarta-feira, 1º de fevereiro, a partida de volta terminou em 2 a 0 ao United.

Do outro lado da chave, o Newcastle superou o Southampton por 3 a 1 no agregado.

O primeiro tempo da partida nesta quarta-feira não teve grandes emoções. Com a vantagem do primeiro jogo o Manchester colocou reservas e titulares em campo. Os anfitriões tiveram boas oportunidades de abrir o placar com Antony, Fred e Emmanuel Dennis. Aos 29, a melhor oportunidade saiu de Casemiro que cabeceou a bola em direção ao gol, mas o goleiro Hennessey defendeu.

O jogo seguiu morno até a reta final. O Nottingham assustou duas vezes, com Surridge e Johnson. Nos minutos finais, Weghorst cabececou na trave do Forest.

No segundo tempo outro começo frio. Os times demoraram para pegar o ritmo, seguindo até os 15 minutos com muitas trombadas, troca de passes e faltas. Com a vantagem, o Manchester estava tranquilo e o Forest com dificuldades. Até que os anfitriões abriram o placar com Rashford aos 27.

Assista ao gol.

O gol de Martial.



Melhor em campo, o United ainda teve tempo de anotar o segundo com Fred após o lançamento de Bruno Fernandes e passe açucarado de Rashford.

Lançamento lindo de Bruno, assistência de Rashford e gol de Fred. 2x0!

O segundo tempo seguiu no mesmo ritmo até os minutos finais. Um ataque de cada lado para os times, mas sem mudar o placar. Por 2 a 0, a vitória do Manchester United em cima do Nottingham Forest deu aos Red Devils a classificação na grande final.

Campeões da Copa da Liga Inglesa

Com nove títulos, o Liverpool é o maior vencedor da Copa da Liga Inglesa, uma das mais tradicionais competições regionais no futebol.

O Manchester United contabiliza cinco taças, enquanto o Newcastle quer a primeira conquista.

Liverpool - 9 títulos

Manchester City - 8 títulos

Manchester United - 5 títulos

Aston Villa - 5 títulos

Chelsea - 5 títulos

Tottenham - 4 títulos

Nottingham Forest - 4 títulos

Leicester - 3 títulos

Arsenal - 2 títulos

Norwich - 2 títulos

Wolves - 2 títulos

Birmingham City - 2 títulos

West Bromwich - 1 título

QPR - 1 título

Leeds - 1 título

Stoke City - 1 título

Luton Town - 1 título

Sheffield - 1 título

Swindown Town - 1 título

Oxford - 1 título

Blackburn - 1 título

Middlesbrough - 1 título

Swansea - 1 título

Quando é a final da Copa da Liga Inglesa?

A final da Copa da Liga Inglesa entre Newcastle e Manchester United está marcada para 26 de de fevereiro, sábado, sem horário definido. Os dois finalistas vão disputar apenas um jogo na busca pelo título.

Como manda a tradição, o Estádio Wembley, em Londres, vai receber a final da Copa da Liga Inglesa. O time que marcar mais gols será o novo campeão da Copa da Liga Inglesa, a competição inglesa secundária no cenário do futebol.

O canal ESPN e a plataforma de streaming Star Plus vão transmitir a decisão ao vivo para todo o Brasil.

