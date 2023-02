Que dia o Flamengo joga pelo Mundial de Clubes 2023: onde assistir a estreia

Confira a data de estreia do Flamengo no torneio. Foto: Reprodução Gilvan de Souza / CRF

De malas prontas para o Marrocos, o Flamengo estreia na semifinal do Mundial de Clubes da FIFA. O clube vai enfrentar o vencedor do duelo entre Wydad Casablanca e Al Hilal. O time carioca busca o segundo título em sua história. Saiba a data de estreia do Mengo, o horário e como assistir a partida.

O Flamengo estreia no Mundial de Clubes na terça-feira, 7 de fevereiro, na semifinal contra o vencedor do jogo entre Wydad Casablanca e Al Hilal às 16h, horário de Brasília, no Estádio Ibn Batouta, em Tanger, no Marrocos.

Campeão da Libertadores, o Rubro-Negro representa a América do Sul no Mundial. Seguindo o tradicional regulamento da FIFA, o sul-americano tem o direito de começar a jogar apenas na semifinal, sem precisar disputar as outras duas fases.

A delegação do Flamengo viaja para o Marrocos na quinta-feira, 2 de fevereiro, segundo o GE. O avião chega no país africado na manhã de sexta-feira seguindo até Rabat.

Tabela de jogos do Flamengo no Mundial de Clubes 2023

Entenda o caminho do Flamengo no Mundial de Clubes.

SEMIFINAL:

Flamengo x Al Hilal ou Wydad Casablanca

Data: Terça-feira, 07/02 às 16h (Horário de Brasília)

Estádio Ibn Batouta, em Tanger, no Marrocos

DISPUTA DO 3º LUGAR (Se disputar):

Perdedor semifinal 1 x Perdedor semifinal 2

Data: Sábado, 11/02 às 12h30 (Horário de Brasília)

Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, no Marrocos

FINAL (Se disputar):

Vencedor semifinal 1 x Vencedor semifinal 2

Data: Sábado, 11/02 às 16h (Horário de Brasília)

Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, no Marrocos

+ Quantos Mundiais o Flamengo tem?

Quem vai jogar o torneio?

Ainda não dá para saber quem o técnico Vitor Pereira vai levar para disputar o Mundial de Clubes da FIFA. A lista de relacionados será divulgada somente na quinta ou sexta-feira, quando a equipe viaja para o Marrocos.

A escalação titular do Rubro-Negro deve ser a mesma da final da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras no último sábado, 28 de janeiro. No gol Santos deve vestir a camisa titular, enquanto na linha de frente Gabigol, Arrascaeta e Pedro formam o ataque.

Apenas Bruno Henrique e Victor Hugo estão lesionados no plantel de jogadores do Flamengo. Isso significa que eles podem não viajar com o grupo até o país sede.

Provável escalação do Flamengo no Mundial: Santos; Ayrton Lucas, Léo Pereira, David Luiz, Filipe Luís; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro; Arrascaeta, Gabigol e Pedro.

Como assistir o Flamengo no Mundial de Clubes 2023?

Os jogos do Flamengo no Mundial de Clubes da FIFA serão transmitidos na Globo, SporTV e nas plataformas CazéTV no Youtube e Twitch, GloboPlay e FIFA+ ao vivo.

Na TV aberta para todo o Brasil, a Globo exibe ao vivo as emoções do Flamengo no Mundial em fevereiro. Luís Roberto vai narrar a partida ao lado de Junior e Roger Flores direto de Marrocos. É de graça e o torcedor só precisa sintonizar a emissora.

Outra opção é curtir no SporTV, canal disponível na TV fechada. Aqui, é Gustavo Villani quem narra os jogos do Flamengo ao vivo para todo o Brasil.

Mas tem também opções para os torcedores que adoram assistir tudo online. O GloboPlay, serviço de streaming da Rede Globo, vai retransmitir as imagens da Globo e SporTV em sua plataforma. Porém somente assinantes é que tem acesso à programação.

Para assistir de graça pelo celular ou computador, o torcedor pode acessar o CazéTV no Youtube ou Twitch. Não precisa se cadastrar ou pagar nenhum valor para curtir, assim como o FIFA+ no site (www.fifa.com).

Leia também:

Quantas Libertadores o Flamengo tem?