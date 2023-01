Retrô x Central: onde assistir e horário do jogo do Pernambucano - 16/01/2023

As equipes de Retrô x Central se enfrentam nesta segunda-feira, pela terceira rodada do Campeonato Pernambucano na temporada de 2023. A partida vai ser no Estádio do Arruda, em Recife, a partir das 15h (Horário de Brasília) com transmissão ao vivo. Aqui está tudo o que você precisa saber para assistir hoje.

Transmissão Retrô x Central hoje ao vivo O jogo do Retrô x Central hoje no Campeonato Pernambucano vai passar no Youtube às 15h ao vivo.

Sem transmissão em canais de TV, a partida da terceira rodada da competição estadual será exibida somente através da plataforma de vídeos no canal da Federação Pernambucana de Futebol.

O torcedor de qualquer lugar do Brasil pode assistir ao vivo e de graça nesta segunda. É só sintonizar o canal na plataforma e curtir a disputa de futebol.

Horário: 15h (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Arruda, em Recife

Onde assistir: Youtube

LEIA: Campeonato Pernambucano 2023: onde assistir os jogos e como funciona

Como vem as equipes no jogo de hoje?

O Retrô acumula 3 pontos na sexta posição do Campeonato Pernambucano na temporada. O elenco, entretanto, tem um jogo a menos porque não jogou na primeira rodada. Na segunda rodada entretanto ganhou do Belo Jardim com a goleada entre 5 a 0.

Escalação do Retrô: Jean; Pedro Costa, Guilherme Paraíba, Renan Dutra, Edson Lucas; Ratinho, Alencar, Radsley; Gustavo Ermel, William Marcílio e Mascote.

O time Central, entretanto, vem na quinta posição com 4 pontos conquistados em vitória diante do Náutico por 2 a 1, enquanto na segunda rodada empatou com o Porto, fora de casa. O elenco poderá brigar pela liderança do Campeonato Pernambucano se ganhar o jogo desta segunda.

Escalação do Central: Nícolas; Edy, Áquila, Arlan; Fernando Pires, Candinho, Ancelmo, Danilo Pires; Dhonata, Leandro Costa e Jeorge.

Como funciona o Campeonato Pernambucano

Na temporada 2023, o Campeonato Pernambucano contabiliza quatro etapas: a primeira fase, segunda fase, semifinal e a final.

Com treze equipes, a primeira fase é realizada entre janeiro, fevereiro e março em treze rodadas por pontos corridos e turno único. O primeiro e segundo colocado vão direto para a semifinal, enquanto do 3º ao 6º lugar disputarão a segunda fase.

Ainda na primeira fase, os quatro últimos serão rebaixados para a segunda divisão do Pernambucano.

Na segunda fase jogam os times colocados em 3º, 4º, 5º e 6º lugar na classificação. A disputa acontece em partida única, ou seja, quem vencer está dentro e quem perder está eliminado.

Pela semifinal, o primeiro e segundo colocado disputam contra os dois vencedores da segunda fase, onde também acontece em jogo único. Por fim, a final é jogada entre os dois ganhadores da semifinal em jogos de ida e volta.

Jogos da terceira rodada

Confira os resultados da terceira rodada do Campeonato Pernambucano até aqui.

Íbis 1 x 1 Maguary

Sport 2 x 0 Petrolina

Belo Jardim 0 x 2 Porto

Santa Cruz 2 x 2 Náutico

Afogados 0 x 0 Caruaru City

