Roma x Atalanta: onde assistir na TV e horário hoje (05/03/2022)

Roma x Atalanta se enfrentam neste sábado, 05/03, na 28ª rodada do Campeonato Italiano, a partir das 14h, no horário de Brasília. No Estádio Olímpico de Roma, o canal da ESPN é quem vai realizar a transmissão do jogo de hoje. Confira a seguir onde assistir.

Onde assistir Roma x Atalanta

O jogo da Roma e Atalanta hoje, 5 de março de 2022, vai ser transmitido no canal ESPN 4 e streaming Star +, a partir das 14h, horário de Brasília, no Campeonato Italiano. A plataforma de streaming Star + está disponível e pode ser assinada no site (www.starplus.com) ou aplicativo pelos valores de R$32,90 até R$45,90 por mês.

Informações do jogo

Data: 05/03/2022

Horário: 14h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Roma, em Roma, na Itália

Onde assistir jogo de hoje: ESPN 4 e Star +

Últimos jogos Roma x Atalanta

18/12/2021 – Atalanta 1 x 4 Roma – Campeonato Italiano

22/04/2021 – Roma 1 x 1 Atalanta – Campeonato Italiano

20/12/2020 – Atalanta 4 x 1 Roma – Campeonato Italiano

Confira a última partida.

+ Quais são os maiores campeões do Campeonato Italiano?

Escalações da Roma e Atalanta

Roma: Rui Patrício; Kumbulla, Smalling, Mancini, Viña; Mkhitaryan, Cristante, Karsdorp; Pellegrini, Zaniolo, Abraham

Atalanta: Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Maehle; Boga, Koopmeiners, Pasalic

Em sexto lugar no Campeonato Italiano com 44 pontos, o elenco comandado por José Mourinho contabiliza treze vitória, cinco empates e nove derrotas durante a competição. O principal objetivo do grupo neste momento é garantir-se na parte de cima da tabela e lutar por uma vaga na Champions League.

Enquanto isso, a Atalanta aparece só uma posição acima, em quinto lugar, com o total de 47 pontos depois de vencer treze partidas, oito empates e cinco derrotas na competição. Se vencer o jogo de hoje, o elenco pode empatar com a Juventus e continuar em sua busca pela Champions. Na última rodada, venceu o Sampdoria.

Jogos do Campeonato Italiano hoje

Três partidas, válidas pela 28ª rodada do Campeonato Italiano, serão transmitidas hoje.

Udinense x Sampdoria – 11h

Roma x Atalanta – 14h

Cagliari x Lazio – 16h45

