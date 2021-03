Roma x Napoli: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano (21/03)

Roma e Napoli se enfrentam neste domingo (21) a partir das 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, em jogo da 28ª rodada do Campeonato Italiano. Ambas as equipes precisam do resultado em seu favor para continuar brigando pela liderança. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Roma x Napoli: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão em dois lugares:

No canal Bandsports, na tv fechada. SKY: 210, CLARO/NET:75, VIVO: 463, OI TV:168

No streaming Estádio TNT. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês.

Como chegam as equipes para o jogo?

A equipe da Roma aparece em 6ª posição com cinquenta pontos. Dessa maneira, tem como principal objetivo garantir vaga em competições internacionais para a próxima temporada, além de seguir vivo na briga pela liderança. Entã, em seu plantel, Bruno Peres, Chris Smalling, Veretout e Smalling seguem fora.

Do outro lado, o Napoli está uma posição acima, em 5º também com cinquenta. Se vencer, ultrapassa a Atalanta, mas precisa contar com um tropeço da oponente que também joga hoje. Desse modo, Gattuso não tem em seu plantel Di Lorenzo, Petagna, Rrahmani e Ghoulam.

Possíveis escalações de Roma x Napoli

Possível Roma: Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Spinazzola, Villar, Diawara; El Shaarawy, Pedro; Dzeko.

Possível Napoli: Ospina; Maksimović, Rui, Koulibaly, Hysaj; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zieliński, Insigne, Mertens.

O Napoli entrou no campo no último domingo (14) em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Italiano. Assim, por 1 a 0, venceu o Milan jogando fora de casa.

Do outro lado, a Roma venceu na quinta-feira (18) o Shakhtar por 2 a 1 e garantiu a vaga nas quartas da Liga Europa.

Liga Europa 2020/21: veja os confrontos das quartas de final