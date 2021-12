Roma x Spezia: onde assistir ao vivo, horário e escalações – 13/12

Fechando a décima sétima rodada do Campeonato Italiano, as equipes de Roma x Spezia se enfrentam nesta segunda-feira, 13/12, a partir das 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma. Com transmissão ao vivo na TV fechada, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir jogo da Roma hoje: O canal Fox Sports disponível em operadoras por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Italiano ao vivo nesta segunda-feira.

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Roma, cidade de Roma, na Itália

TV: Fox Sports

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Ocupando a quinta posição com 25 pontos no Campeonato Italiano, a Roma busca a vitória de qualquer maneira nesta segunda-feira para, quem sabe assim, alcançar a parte de cima e brigar pelo título da temporada. Com oito vitórias, um empate e sete derrotas, os comandados de José Mourinho vão contar com a força da torcida para alavancar em campo.

Enquanto isso, o Spezia segue em 17ª posição com doze pontos, isto é, precisa vencer o jogo de hoje com qualquer resultado se quiser afastar a zona de rebaixamento de uma vez por todas. Até o momento, a equipe coleciona três vitórias, três empates e dez derrotas.

Escalações de Roma x Spezia:

José Mourinho não poderá contar com Mancini e Zaniolo, suspensos ,além de Spinazzola, Pellegrini e El Shaarawy, lesionados.

Do outro lado, o Spezia não tem M’Bala Nzola disponível.

Roma: Rui Patrício; Kumbulla, Smalling, Ibañez, Viña; Veretout, Mkhitaryan, Cristante, Karsdorp; Abraham, Shomurodov

Spezia: Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Gyasi, Kovalenko, Sala, Maggiore; Daniele Verde, Manaj

