Romênia x Finlândia: onde assistir e horário da Liga das Nações (11/06)

A bola vai rolar entre Romênia x Finlândia hoje, 11 de junho, pela terceira rodada da Liga das Nações a partir das 15h45 (Horário de Brasília). O palco do confronto será o Estádio Rapid-Giulesti, em Bucareste, com transmissão ao vivo. Descubra onde assistir o jogo de hoje ao vivo e todas as informações.

Onde vai passar Romênia x Finlândia hoje?

O jogo entre Romênia e Finlândia hoje será transmitido ao vivo no Canais Globo e Globo Play.

Sem transmissão na TV, a única maneira de acompanhar o confronto da Liga das Nações hoje vai ser através da plataforma de streaming, sendo necessário ser assinante.

A primeira opção é o Globo Play, disponível pelo site como também no aplicativo. Já a plataforma Canais Globo só pode ser acessada por usuários da TV por assinatura, tanto pelo computador como no aplicativo de celular e tablets.

Informações do jogo Romênia x Finlândia hoje:

Data: 11/06/2022

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Rapid-Giulesti, em Bucareste, na Romênia

Arbitragem: Harald Lechner

Onde assistir: Canais Globo e GloboPlay+

Romênia e Finlândia na Liga das Nações

Jogando em casa, a Romênia se vê pressionada a mostrar o melhor desempenho dentro das quatro linhas em busca da primeira vitória na Liga das Nações. Ocupando a lanterna do grupo três pela Liga B, a seleção foi derrotada por Montenegro e Bósnia, enquanto tenta driblar o oponente deste sábado.

Do outro lado, a Finlândia é a atual líder do grupo na competição. A seleção finlandesa empatou com a Bósnia, mas venceu facilmente Montenegro na segunda rodada. Por isso, coleciona 4 pontos até aqui, com possibilidade de aumentar a vantagem na liderança se vencer e a Bósnia tropeçar na rodada.

Provável escalação da Romênia: Nita; Burca, Chiriches, Rus; Marin, Camora, Marin, Manea; Cicaldu, Maxim e Puscas. Técnico: Eduard Iordanescu

Provável escalação da Finlândia: Hradecky; Vaisanen, Ivanov, Jensen; Granlund, Lod, Lingman, Niskanen; Pukki e Pohjanpalo. Técnico: Markku Kanerva

Palpite Romênia x Finlândia

Sem dúvidas, a Finlândia é a grande favorita no confronto deste sábado, pela Liga das Nações. Mesmo fora de casa, a equipe deve sair com a vitória ao seu favor, sob o placar com dois gols ou até mais na diferença.

Os finlandeses possuem o maior saldo de gols até aqui no grupo, mas diante da equipe lanterna, a vantagem pode melhorar ainda mais.

Os romenos, por outro lado, jogam em casa mas não devem conseguir segurar a pressão dos rivais.

Classificação do grupo Romênia x Finlândia

As seleções se juntam aos times de Montenegro e Bósnia para disputarem o grupo 3 da Liga B entre a Nations League, competição da UEFA de seleções internacionais.

Sempre o primeiro colocado sobe para a primeira divisão e o último desce para a terceira divisão, ou a Liga C como também é conhecida.

1 Finlândia – 4 pontos

2 Bósnia – 4 pontos

3 Montenegro – 3 pontos

4 Romênia – 0 ponto