Saiba onde assistir ao jogo do Napoli x Verona hoje e escalações (07/11)

Buscando a vantagem na liderança, Napoli x Verona se enfrentam neste domingo, 07/11, a partir das 14h (horário de Brasília), na décima segunda rodada do Campeonato Italiano no Estádio Diego Armando Maradona. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Napoli x Verona: onde vai passar o jogo de hoje? A partida entre Napoli e Verona terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na TV fechada, a partir das 14h (Horário de Brasília), além da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também vai passar o jogo de hoje.

Data: 07 de novembro de 2021

Horário: 14h (horário de Brasília)

Local: Estádio Diego Armando Maradona , cidade de Napoli, na Itália

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Napoli x Verona

Koulibaly foi expulso na rodada passada e por isso não pode representar o Napoli neste domingo, além de Malcuit, Manolas, Insigne e Osimhen.

Já o Verona não tem Frabotta em seu plantel de jogadores.

Napoli : Ospina; Mário Rui, Rrahmani, Jesus, Di Lorenzo; Fábian Ruiz, Anguissa; Zielinski, Lozano, Politano; Mertens

: Ospina; Mário Rui, Rrahmani, Jesus, Di Lorenzo; Fábian Ruiz, Anguissa; Zielinski, Lozano, Politano; Mertens Verona: Montipo; Dawidowicz, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barák, Caprari; Simeone

Principais informações sobre o jogo de hoje

O Napoli vem de uma goleada em cima do Légia na Liga Europa. Assim como nos torneios internacionais, o elenco também realiza um desempenho fenomenal nos gramados da Itália pela liga nacional, ocupando a primeira posição com 31 pontos. Porém, os napolitanos precisam da vitória hoje para aumentar a vantagem já que o Milan vem logo atrás e tem grandes chances de assumir a ponta.

Enquanto isso, o Verona conseguiu se recuperar no Campeonato Italiano ao vencer duas partidas e empatar outra até aqui, incluindo contra a Juventus. Em décimo lugar com 15 pontos, venceu quatro jogos, empatou outros três e perdeu também quatro, precisando da vitória em seu favor hoje seja como for para continuar buscando a parte de cima.

