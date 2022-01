Saiba onde assistir Benfica x Moreirense, horário e escalações – 15/01

Abrindo as disputas na décima oitava rodada do Campeonato Português, as equipes de Benfica x Moreirense entram em campo neste sábado, 15/01, a partir das 15h (horário de Brasília), no Estádio da Luz. O jogo contará com transmissão ao vivo na TV e, por isso, saiba onde assistir ao vivo hoje.

Quando é Benfica x Moreirense em 2022?

A partida começa às 15h de sábado (horário de Brasília), 15 de janeiro, no Estádio da Luz, na cidade de Lisboa, em Portugal.

Onde assistir ao jogo do Benfica e Moreirense ao vivo hoje?

A ESPN 2 vai exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV a partir das 15h, disponível em todas os serviços de televisão paga por assinatura.

Os assinantes podem assistir a partida no canal, enquanto os não assinantes podem acompanhar através do aplicativo Star +, disponível por assinatura.

Horário: 15h (horário de Brasília)

TV: ESPN 2

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Notícias e escalações de Benfica e Moreirense:

Em terceiro lugar no Campeonato Português com 40 pontos, o Benfica precisa do resultado neste sábado se quiser continuar a brigar pela liderança na temporada e, consequentemente, pelo título também. Desde que Jorge Jesus deixou o clube, o elenco foi derrotado na última rodada e venceu uma, buscando se recompor.

Enquanto isso, o Moreirense aparece em 15º lugar na tabela com 15 pontos, isto é, precisa muito mais dos três pontos do que o seu adversário já que tem que escapar da zona de rebaixamento de uma vez por todas. Ao todo, contabiliza três vitórias, seis empates e oito derrotas na temporada.

Éverton testou positivo para Covid-19 e por isso vai desfalcar o Benfica.

Já os visitantes não tem novas baixas no plantel.

Provável escalação do Benfica: Vlachodimos; Otamendi, Grimaldo, Morato, Gilberto; Weigl, Taarabt, João Mário, Rafa; Yaremchuk, Ñúnez

Provável escalação da Moreirense: Oliveira Silva; Pablo, Vitória, Artur Jorge; Paulinho, Fabio Pacheco, Filipe Soares, Conté; Walterson, Martins, Yan

