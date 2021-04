Salgueiro x CRB: como assistir e horário do jogo de hoje [4-4]

O CRB encara o Salgueiro neste domingo (4), em partida válida pela 7ª rodada da Copa do Nordeste, no Estádio Municipal Cornélio de Barros Muniz, de olho na liderança do Grupo A. Logo depois de perder na estreia do torneio regional para o Fortaleza, o Galo embalou uma sequência sem derrotas na competição e está com 11 pontos. Por outro lado, o Tricolor Sertanejo faz uma campanha mediana no Nordestão e está no meio da tabela do Grupo B, com sete pontos conquistados.

Salgueiro e CRB: como assistir ao vivo jogo hoje?

A plataforma streaming do Nordeste FC exibe o confronto entre Salgueiro e CRB hoje na Copa do Nordeste 2021 ao vivo a partir das 16h. No entanto, o sistema de pay-per-view é pago e os valores são: R$ 23,90 no plano mensal ou R$ 59,90 por todo o pacote.

Onde e quando será Salgueiro e CRB?

O Estádio Municipal Cornélio de Barros Muniz e Sá, popularmente conhecido como Salgueirão, em Salgueiro (PE), recebe o duelo entre Salgueiro e CRB hoje, 4 de abril, válido pela 7ªrodada da Copa do Nordeste. A bola rola às 16h (horário de Brasília).

Os pernambucanos chegam para o confronto após sofrerem derrota para o Sampaio Corrêa por 3 a 2. O revés tirou o embalo do clube que vinha de duas vitórias e um empate, e estacionou nos sete pontos. No meio da tabela do Grupo B, a equipe agora mira o triunfo, para então sonhar com o G-4.

Sem perder há cinco jogos, o CRB busca manter a boa fase, em confronto contra o Tricolor Sertanejo. Os alagoanos possuem 11 pontos na competição, com três vitórias, dois empates, mas apenas uma derrota. No entanto, disputa as primeiras posições do grupo com Bahia, Ceará e Sampaio Corrêa.

Tabela 7ª rodada da Copa do Nordeste

Fortaleza x Bahia – 16h

Sport x Ceará – 16h

ABC x Sampaio Corrêa – 18h15

CSA x 4 de Julho – 18h15

Domingo

Altos x Santa Cruz – 15h45

Salgueiro x CRB – 16h

Vitória x Treze – 18h

Segunda

Botafogo x Confiança – 19h30

