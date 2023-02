Santa Cruz de Natal x América RN: onde assistir ao vivo e horário hoje (26/02)

Pela primeira rodada da segunda fase no Campeonato Potiguar, o jogo entre Santa Cruz de Natal x América RN será disputado neste domingo, 26 de fevereiro, às 16h (Horário de Brasília) no Estádio Barrettão. Saiba como e onde assistir ao duelo ao vivo na televisão e online.

Onde vai passar Santa Cruz de Natal x América RN hoje

O canal TV BAND (RN) e Youtube vai passar o jogo do Santa Cruz de Natal e América RN hoje às 16h.

Para todo o estado do Rio Grande do Norte, a BAND exibe o duelo entre as equipes na primeira rodada da segunda fase do Campeonato Potiguar neste domingo. A transmissão vai ser na TV aberta ao vivo e de graça.

Para quem prefere curtir online, dá para sintonizar o canal da BAND no Youtube, plataforma de vídeos de graça e ao vivo para todo o Brasil. Torcedores de todos os lugares podem sintonizar e assistir.

Dá para assistir no aplicativo do celular, tablet, computador, smartv e videogames.

Horário : 16h (horário de Brasília)

: 16h (horário de Brasília) Local : Estádio Barrettão

: Estádio Barrettão Onde assistir: BAND (RN) e Youtube

Como vem os times hoje?

O elenco do Santa Cruz de Natal fechou a primeira fase do Campeonato Potiguar em segundo lugar no grupo A com o total de nove pontos, somados em duas vitórias, três empates e três derrotas. O time vem de vitória em cima do Globo no último domingo na competição estadual.

Do outro lado, o América fechou a sua participação na primeira fase do estadual do Rio Grande do Norte em primeiro lugar com 19 pontos, somados em seis vitórias, um empate e uma derrota na temporada. Também no último domingo, pela última rodada da primeira etapa, o time perdeu para o ABC.

Como funciona o Campeonato Potiguar?

O Campeonato Potiguar é disputado em três fases: a primeira, segunda fase e a final. Além disso, a etapa de Rebaixamento traz a disputa entre as duas piores equipes vai definir quem cai para a segunda.

Oito equipes jogam a primeira fase do Campeonato Potiguar, divididas em dois grupos de quatro cada. Entre pontos corridos, são oito rodadas em turno único onde cada vitória garante 3 pontos e o empate apenas um para ambos os lados.

Os dois melhores de cada grupo avançam para a segunda fase. Diferente da primeira, a segunda fase vai ser jogada em ida e volta, onde somente o vencedor vai para a final.

DOMINGO, 26/02:

Santa Cruz de Natal x América RN - 16h (Horário de Brasília)

