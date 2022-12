Com Tite fora, quem vai ser o novo técnico da Seleção Brasileira em 2023?

Com a saída do técnico Tite da Seleção Brasileira, novas opções ficam no radar da CBF para a

Com a eliminação do Brasil para a Croácia nesta sexta-feira (09/12) na Copa do Mundo, o técnico Tite confirmou a saída do comando técnico da equipe. A CBF ainda não confirmou quem será o novo técnico da Seleção Brasileira, mas nomes já estão no radar. Confira os treinadores mais cotados para assumir a posição.

Novo técnico da Seleção Brasileira

Tite não é mais o treinador da Seleção Brasileira. Antes mesmo da Copa do Mundo começar, o profissional já tinha confirmado que sairia do cargo. Após a partida contra a Croácia nas quartas de final no Catar, onde a equipe canarinho perdeu nos pênaltis por 4 a 2.

Na entrevista coletiva após a partida nesta sexta-feira, 9 de dezembro, Tite falou sobre o fim do ciclo.

"Eu já havia colocado há mais de um ano e meio, não sou um cara de duas palavras. Não estava jogando para ganhar e depois fazer drama para ficar, quem me conhece sabe".

Com a saída do professor, novos nomes aparecem no radar para substitui-lo. Mas quem pode ser o novo técnico da Seleção Brasileira?

Abel Ferreira é favorito para ser novo treinador

Com 43 anos, o português Abel Ferreira é ídolo do Palmeiras. O treinador conquistou duas Libertadores, uma Copa do Brasil, uma taça da Recopa e um Brasileirão, além do Campeonato Paulista.

Abel começou a carreira na categoria de base do Sporting, até seguir para o Braga no time B. No ano de 2017, o treinador assumiu o time principal do clube, mas dois anos depois treinou o PAOK, da Grécia. Em 2020, o treinador português chamou a atenção da diretoria do Palmeiras e foi contratado. Desde então, tem levantado taças e feito a festa da alegria do torcedor palmeirense.

Abel já teve o seu nome ligado à Seleção Brasileira. Em 14 de novembro, ele foi questionado em entrevista coletiva no Bola de Prata, da ESPN, mas reafirmou o seu compromisso com o Verdão.

Pep Guardiola como novo técnico da Seleção Brasileira?

Um dos melhores treinadores do mundo pode assumir o comando técnico da Seleção do Brasil? É o que querem pelo menos os torcedores do Brasil.

Aos 51 anos, Pep comanda o Manchester City, onde conquistou troféus do Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra, Taça da Liga Inglesa e a Supercopa da Inglaterra. Porém, ele também tem taças da Champions com o Barcelona, Mundial de Clubes com o Bayer, Campeonato Alemão e Espanhol em seu currículo.

O treinador espanhol chegou a conversar com a CBF em assumir. Porém, de acordo com o Lance, os valores do salário seriam muito altos para o que a entidade poderia pagar.

Dorival Júnior está disponível no mercado

O técnico brasileiro Dorival Júnior acabou de se despedir do Flamengo após a conquista da Libertadores na última temporada, contra o Athletico PR.

Aos 60 anos, Dorival está sem clube, mas é um dos treinadores mais vitoriosos e experientes do futebol brasileiro. Ele também pode ser cotado para ser o novo técnico da Seleção Brasileira. No momento, entretanto, não há notícias de que Dorival foi sondado.

Dorival tem passagens por Ferroviária, Figueirense, Fortaleza, Juventude, Criciúma, Sport, Avaí, São Caetano, Cruzeiro, Coritiba, Vasco, Santos, Atlético MG, Internacional, São Paulo, Fluminense, Palmeiras, Athletico PR e também o Ceará.

Mano Menezes na Seleção?

Sem clube, o técnico Mano Menezes, de 60 anos, é um dos preferidos da CBF para substituir o treinador Tite após o ciclo do profissional na próxima temporada.

Mano também é um dos mais experientes treinadores do cenário brasileiro. Ele estava no Internacional até o fim do Brasileiro na temporada, mas foi eliminado na Sul-Americana de maneira precoce.

O comandante passou por Caxias, Grêmio, Corinthians, Flamengo, Cruzeiro, Shandong, Palmeiras, Bahia e Al-Nassr FC, antes do Internacional. Mas em 2010, Mano foi treinador da Seleção Brasileira, ou seja, ele sabe como funciona o esquema da CBF.

Renato Gaúcho está no Grêmio, mas pode ser cotado para assumir Seleção

Depois de salvar o Grêmio e conquistar o acesso de volta para a Série A do Campeonato Brasileiro, Renato Gaúcho também pode ser cotado para assumir a Seleção Brasileira na próxima temporada.

Renato, 60 anos, figura na lista de maiores e melhores treinadores do futebol brasileiro. Ele passou por Fluminense, Vasco, Bahia, Grêmio, Athletico PR e Flamengo. Agora, pode ocupar o lugar de Tite.

Em seu currículo, Renato tem troféus da Libertadores, Recopa e Copa do Brasil, todos pelo Grêmio.

Cuca novo técnico da Seleção Brasileira?

Outro nome favorito para assumir a equipe brasileira após a Copa do Mundo do Catar é Cuca. O treinador de 59 anos foi demitido do Atlético Mineiro na temporada após o time não mostrar um bom desempenho em campo.

Cuca, assim como os colegas da profissão, tem um currículo extenso no futebol. Ele passou por Uberlândia FC, Avaí, Brasil de Pelotas, Remo, Paraná, Criciúma, Goiás, São Paulo, Grêmio, Flamengo, Coritiba, São Caetano, Botafogo, Santos, Fluminense, Cruzeiro, Shandong e São Paulo.

Números de Tite na Seleção Brasileira

O técnico Tite assumiu o comando do Brasil em junho de 2016, quando substituiu Dunga após o fracasso na Copa América e a eliminação na fase de grupos.

Em sua passagem, Tite coleciona 82 partidas com 60 vitórias, 15 empates e sete derrotas entre amistosos, Copa do Mundo, Copa América e Eliminatórias. De acordo com informações do jornal Globo, o aproveitamento do treinador foi de 80% em campo.

Tite teve passagens pelo Caxias, Veranópolis, Ypiranga, Juventude, Grêmio, São Caetano, Corinthians, Atlético MG, Palmeiras, Al-Ain FC, Al-Wahda FC e por fim a Seleção Brasileira.

