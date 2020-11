São Paulo é eliminado da Sula e soma 27 eliminações na década

O São Paulo FC venceu o Lanús por 4 a 3 nesta quarta-feira (4), no Morumbi, mas está eliminado da Copa Sul-Americana. Afinal, o Tricolor perdera o jogo de ida por 3 a 2, e como há critério do gol fora na competição, na soma dos resultados empate em 6 a 6, e a equipe argentina avança porque fez três gols na casa são-paulina. A eliminação é no entanto apenas mais uma para a história recente do time paulista, na última década o clube soma 27 eliminações em mata-mata.

Somente nesta temporada, o time de Fernando Diniz se desclassificou de três competições: Paulista (pelo Mirassol), Libertadores (na fase de grupos) e então a Sul-Americana (Lanús). No entanto, e desclassificação na Libertadores deste ano, não entra para as estatísticas das 27 eliminações, por não ser na fase de mata-mata. Mas, fica manchada na história do clube.

Anos de fracassos, e mais uma vez, São Paulo eliminado

O Estádio do Morumbi, que sempre foi a fortaleza são-paulina, no entanto já não assusta os adversários. Isso porque das 27 eliminações, 10 ocorreram na casa Tricolor. Confira a Lista:

Santos (Paulistão 2011)

Corinthians (Paulistão 2013)

Penapolense (Paulistão 2014)

Bragantino (Copa do Brasil 2014)

Atlético Nacional (Sul-Americana 2014)

Defensa y Justicia (Sul-Americana 2017)

Athletico (quarta fase da Copa do Brasil)

Talleres (primeira fase da Libertadores)

Mirassol (Paulistão 2020)

Lanús (Sul-Americana 2020)

As eliminações são reflexos dos anos de fracassos que o clube paulista acumula neste passado recente. Com más gestões e frequentes mudanças de técnicos, de 2011 até então, o único título que a equipe conquistou foi justamente a Copa Sul-Americana, em 2012.

Naquela ocasião, o time treinado por Ney Franco tinha em seu elenco atletas como Luis Fabiano, Osvaldo, Jadson, Rogério Ceni e então a promessa Lucas Moura, que fez sua despedida com a camisa são-paulina na final da competição. O jogador foi para o PSG, da França, mas atualmente joga no Totthenham, da Inglaterra.

A decisão da Sul-Americana foi contra a equipe do Tigres, da Argentina, mas a partida ficou marcada por não haver segundo tempo.

O Tricolor vencia o jogo por 2 a 0 ainda no primeiro tempo. Mas no intervalo, após confusão, os argentinos se recusaram a voltar a campo, alegando que a Polícia Militar os ameaçaram com armas de fogo. Logo depois do ocorrido, o árbitro encerrou a partida, e o São Paulo levantou o caneco.

Então, a conquista de 2012 foi o único momento de alegria da torcida são-paulina nesses 10 anos.

São Paulo eliminado desde 2011

2011

Santos (semifinal do Paulistão)

Libertad-PAR (oitavas da Copa Sul-Americana)

Avaí (quartas da Copa do Brasil)

2012

Santos (semifinal do Paulistão)

Coritiba (semifinal da Copa do Brasil)

2013

Corinthians (semifinal do Paulistão)

Atlético-MG (oitavas da Copa Libertadores)

Ponte Preta (semifinal da Copa Sul-Americana)

2014

Penapolense (quartas do Paulistão)

Bragantino (terceira fase da Copa do Brasil)

Atlético Nacional (semifinal da Copa Sul-Americana)

2015

Santos (semifinal do Paulistão)

Santos (semifinal da Copa do Brasil)

Cruzeiro (oitavas da Libertadores)

2016

Audax (quartas do Paulistão)

Juventude (oitavas da Copa do Brasil)

Atlético Nacional (semifinal da Libertadores)

2017

Corinthians (semifinal do Paulistão)

Defensa y Justicia-ARG (primeira fase da Copa Sul-Americana)

Cruzeiro (quartas da Copa do Brasil)

2018

Corinthians (semifinal do Paulistão)

Athletico (quartas da Copa do Brasil)

Colón-ARG (segunda fase da Copa Sul-Americana)

2019

Talleres-ARG (segunda fase da Libertadores)

Bahia (oitavas da Copa do Brasil)

2020

Mirassol (quartas do Paulistão);

Lanús (segunda fase da Copa Sul-Americana)

Esperanças na Copa do Brasil e Brasileirão

Neste ano o São Paulo não tem mais possibilidades de títulos, afinal, as competições – Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro – terminam apenas em 2021, e são as únicas que a equipe ainda disputa.

Após o São Paulo ser eliminado da Copa Sul-Americana, as atenções são paulinas ficam no Brasileiro e Copa do Brasil. No Brasileirão, o São Paulo ocupa a quinta colocação, mas com três jogos em atraso. Neste momento, caso vença esses duelos, o Tricolor seria então o novo líder da competição.

A torcida, embora pouca parte, tem esperanças que a equipe tenha chances de levantar a taça do Brasileiro, haja visto que o São Paulo venceu o Flamengo por 4 a 1 na última rodada, e não perde na competição desde a sétima.

No entanto, o grande sonho são-paulino para essa temporada é conquistar a Copa do Brasil – competição que o clube jamais venceu. Além disso, o torneio passou a ser um desejo dos clubes brasileiros, afinal o campeão embolsa R$54 milhões de reais, maior premiação de uma competição de futebol brasileira.

O time de Fernando Diniz está nas quartas de final, mas agora, aguarda o sorteio para definição de quem enfrentará na fase. A CBF realiza o sorteio nesta sexta-feira (6), às 11h, mas na sede da entidade.