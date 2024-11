SBT? Onde vai passar o jogo do Cruzeiro hoje na final da Copa Sul-Americana

A final da Copa Sul-Americana de 2024 entre Cruzeiro e Racing Club acontece neste sábado, 23 de novembro, às 17h (horário de Brasília), no Estádio La Nueva Olla, em Assunção, Paraguai. Os torcedores brasileiros têm diversas opções para acompanhar a partida ao vivo.

Transmissão do jogo do Cruzeiro hoje no SBT

O SBT detém os direitos exclusivos de transmissão da Copa Sul-Americana em TV aberta no Brasil até 2026. A emissora preparou uma cobertura especial para a final, com narração de Luiz Alano, em substituição ao Cleber Machado. O pré-jogo começa às 16h, uma hora antes do início da partida, trazendo informações diretamente de Assunção e de Belo Horizonte, onde a torcida do Cruzeiro estará equipada.

Opções de streaming

Para quem prefere assistir online, o SBT oferece a transmissão ao vivo através de suas plataformas digitais, incluindo o +SBT (streaming) e o canal SBT Sports no YouTube. Além disso, a ESPN Brasil transmitirá o jogo em TV por assinatura, e os serviços de streaming Disney+ e Paramount+ também disponibilizarão a partida para seus assinantes.

TV aberta : SBT, com pré-jogo a partir das 16h.

Transmissão : +SBT, SBT Sports (YouTube), Disney+, Paramount+.

TV por assinatura : ESPN Brasil.

Preparativos para a final da Copa Sul-Americana 2024

O Cruzeiro retorna a uma final continental após 15 anos, buscando seu primeiro título na Copa Sul-Americana. A equipe mineira teve uma campanha sólida, destacando-se a vitória sobre o Lanús na semifinal, com gol decisivo de Kaio Jorge.

O Racing Club, por sua vez, eliminou o Corinthians nas semifinais e também busca seu primeiro título na competição.

Histórico de confrontos

Este será o 12º encontro entre Cruzeiro e Racing na história. Nas 11 partidas anteriores, a Raposa venceu cinco, enquanto os argentinos triunfaram em quatro, com dois empates. O último duelo ocorreu em 22 de maio de 2018, pela Libertadores, com vitória do Cruzeiro por 2 a 1.

Expectativas para o jogo

A final promete ser equilibrada, com ambas as equipes promovendo campanhas consistentes. O Cruzeiro conta com jogadores como Kaio Jorge, que foi decisivo nas fases finais, enquanto o Racing aposta no artilheiro Adrián Martínez, que liderou a tabela de goleadores da competição.