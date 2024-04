SBT vai transmitir Real Madrid x Manchester City hoje, 09/04?

O Real Madrid estará diante de seus torcedores na terça-feira, 9 de abril, para enfrentar o Manchester City nas quartas de final da Liga dos Campeões, às 16h, horário de Brasília. O jogo será no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, mas vai passar no SBT?

Como assistir Real Madrid x Manchester City

Os fãs no Brasil podem assistir ao jogo Real Madrid x Manchester City ao vivo no SBT, TNT, bem como no HBO Max. A partida entre Manchester City e Real Madrid está programada para começar às 4 horas da tarde (horário de Brasília).

Data e hora: terça-feira, 9 de abril | 16 horas

Local: estádio Santiago Bernabéu

Assistir: SBT, TNT, no streaming HBO Max

Como estão os times?

O Real Madrid ainda não perdeu nenhum jogo na Liga dos Campeões, tendência que continuou no último jogo, em março. Nem eles nem o RB Leipzig conseguiram levar a melhor, então as duas equipes tiveram que se contentar com um empate em 1-1. O gol do Real Madrid veio de Vinicius Junior aos 65 minutos, enquanto o do RB Leipzig foi marcado por Willi Orban aos 68.

Enquanto isso, o Manchester City colocou outro na bolsa em março para manter intacto seu recorde perfeito na Liga dos Campeões. Eles venceram o FC Copenhagen por 3-1. Três parece ser um bom número para o Manchester City, já que o time conquistou a vitória com o mesmo número de gols no jogo anterior.

