Sevilla x Villarreal: onde assistir, horário e escalações – 04/12

As equipes de Sevilla x Villarreal se enfrentam neste sábado, 04/12, a partir das 10h (horário de Brasília) pela décima sexta rodada do Campeonato Espanhol no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán. Confira onde assistir ao jogo online e pela televisão.

Onde assistir Sevilla x Villarreal hoje: A partida entre Sevilla e Villarreal terá transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na TV fechada em operadoras por assinatura, além da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo em Android e iOS.

Horário: 10h (horário de Brasília)

Local: Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, cidade de Sevilla, na Espanha

TV: Fox Sports

LiveStream: Star+ pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Com um bom início de temporada no Campeonato Espanhol, o Sevilla busca a sua nona vitória na competição enquanto tem o objetivo de alcançar a liderança. Em quarta posição com 28 pontos, o elenco anfitrião deve colocar em campo os seus melhores jogadores enquanto joga em casa, tendo em seu favor a sua torcida em peso para pressionar e dar aos profissionais a confiança necessária.

Do outro lado, o Villarreal entra em campo neste sábado depois de carimbar a sua classificação para a próxima fase da Copa do Rei com uma vitória de 8 a 0 no Victoria CF. Em 12º com dezesseis pontos marcados, o elenco venceu até momento três jogos, empatou outros sete e perdeu quatro, isto é, faz uma temporada mediana, precisando do resultado em seu favor seja como for hoje.

Escalações de Sevilla x Villarreal:

En-Nesyri e Navas são os desfalques na equipe do Sevilla para o jogo deste sábado.

Do outro lado, o Villarreal não tem novas baixas em seu plantel de jogadores.

SEVILLA: Bono; Acuña, Diego Carlos, Koundé, Montiel; Jordán, Fernando, Rakitic; Gómez, Mir, Ocampos

VILLARREAL: Rulli; Foyth, Albiol, Torres, Pedraza; Gómez, Parejo, Capoue, Pino; Manu Trigueros, Groenveld

Leia também:

A 2 rodadas do fim, quais as chances de rebaixamento na Série A?