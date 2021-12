A 2 rodadas do fim, quais as chances de rebaixamento na Série A?

Com apenas duas rodadas para acabar o Brasileirão, as equipes da parte de baixo da tabela entram em campo para evitar o provável rebaixamento até a segunda divisão. Chapecoense e Sport já caíram, enquanto as últimas duas vagas estão cercadas de incertezas. Acompanhe as chances de rebaixamento na Série A pela reta final em 2021.

Chances de rebaixamento na série A 2021

Chapecoense e Sport estão oficialmente rebaixadas para a Série B do ano que vem, enquanto Grêmio, Bahia, Athletico-PR, Cuiabá, Juventude, São Paulo e Atlético-GO travam uma batalha para escapar da zona de rebaixamento nas últimas duas rodadas da competição.

Cada ponto conquistado, seja ele um ou três durante a rodada, tem extrema importânca na luta contra o fantasma da degola, especialmente com duas rodadas faltando para terminar o ano no Brasileirão. Além disso, resultados indiretos dos adversários também contam para aqueles que buscam se safar do rebaixamento.

Faltando duas rodadas, veja como estão as chances de rebaixamento da Série A de cada uma das equipes de acordo com o estudo divulgado pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), atualizado diariamente.

Grêmio – 98%

Bahia – 53.3%

Athletico-PR – 21.3%

Juventude – 11.1%

Cuiabá – 10.5%

Atlético-GO – 4.4%

São Paulo – 1.1%

Santos – 0.39%

Quais são os últimos jogos do Brasileirão 2021?

Com duas fases para terminar o Brasileiro este ano, as próximas rodada são as 37ª e 38ª, respectivamente. A jornada final tem início no próximo domingo, 05 de dezembro, seguindo até a quinta, no dia 09 do mesmo mês com todas as vinte equipes em campo. Os horários, como sempre, são alternados entre o dia e a noite.

Confira as últimas duas rodadas do Brasileirão, 37ª e 38ª respectivamente, e veja o caminho de cada equipe.

Domingo, 05/12

Corinthians x Grêmio – 16h

Atlético-MG x RB Bragantino – 16h

Bahia x Fluminense – 16h

Ceará x América-MG – 16h

Segunda-feira, 06/12

São Paulo x Juventude – 19h

Athletico-PR x Palmeiras – 19h

Flamengo x Santos – 20h

Internacional x Atlético-GO – 20h

Cuiabá x Fortaleza – 20h

Chapecoense x Sport – 21h

Quinta-feira, 09/12

Fluminense x Chapecoense – 21h30

Palmeiras x Ceará – 21h30

Santos x Cuiabá – 21h30

América-MG x São Paulo – 21h30

Grêmio x Atlético-MG – 21h30

Fortaleza x Bahia – 21h30

Sport x Athletico-PR – 21h30

RB Bragantino x Internacional – 21h30

Juventude x Corinthians – 21h30

Atlético-GO x Flamengo – 21h30

Quantos pontos são necessários para fugir do rebaixamento?

Não existe uma pontuação exata para escapar do rebaixamento. Porém, levando em conta números de edições anteriores, são necessários entre 39 até 46 pontos. Dessa maneira, se chegar no returno com pelo menos esse número, o torcedor pode respirar aliviado porque o elenco naõ deve cair.

Este ano, São Paulo, Santos e Atlético-GO precisam de uma única vitória para escapar oficialmente do rebaixamento, enquanto Grêmio, Bahia, Juventude, Cuiabá e até mesmo o Athletico-PR tem maiores problemas já que, além de ganharem os seus jogos, precisam torcer por tropeços dos adversários.

Leia também:

Prêmio Puskas 2021: confira os indicados e assista todos os gols