Novo presidente do Barcelona: conheça o espanhol Joan Laporta

Não há dúvidas de que o Barcelona integra a lista de maiores clubes de futebol do mundo. Recheado de craques, o time da Catalunha possui uma vasta história de conquistas. Mas nem só de glórias se vive a equipe. Em crise, o clube apresenta dificuldades dentro e fora de campo. Em março de 2021, eleições definiram Joan Laporta como o novo representante do time. Então, conheça o novo presidente do Barcelona.

Quem é Joan Laporta, o novo presidente do Barcelona?

O espanhol de 58 anos nasceu em Barcelona, na Espanha, em 29 de junho de 1962. Formou-se em Direito pela Universidade de Barcelona, além de ser mestre em Direito das Sociedades e Peritos Fiscais pela Universitat Abat Oliba. Segundo o site do Barcelona, ele também é membro do Conselho de Curadores, Comitê Executivo da Lluch Foundation e Johan Cruyff Welfare Foundation, entidade que oferece oportunidade para crianças com deficiência nos esportes.

Até então sócio do clube, Laporta iniciou a sua trajetória na Presidência do Barcelona em 2003, ao vencer as eleições em junho. Entretanto, em 2006, foi reeleito, tendo ao todo sete anos de mandato.

No lado econômico, Laporta transformou a renda em 455,5 milhões de euros, além de elevar a massa social para 173.701 membros, de acordo com o site oficial. O espanhol também mostrou-se em favor de campanhas contra a violência de torcidas nos estádios, muito frequente na Espanha.

Quando o seu mandato chegou ao fim em 2010, surpreendentemente Joan ingressou na política. Foi então que o advogado fundou o partido Democracia Catalana. Depois, integrou como deputado o Parlamento da Catalunha de novembro até outubro de 2012, além de ser vereador na Câmara Municipal de Barcelona de maio de 2011 até maio de 2015.

Joan Laporta na Presidência do Barcelona em 2003 e 2006

- PUBLICIDADE -

Em sete anos no comando da Presidência do Barcelona, a equipe conquistou duas Champions League, quatro títulos do Campeonato Espanhol, uma Copa do Rei, um Mundial de Clubes, uma Supertaça Europeia, três Supercopas da Espanha e três Copas da Espanha, além de premiações em outros segmentos esportivos e taças individuais.

A temporada 2008/09 foi perfeita para o Barcelona. A princípio, com o comando do técnico Pep Guardiola, o elenco com Puyol, Messi, Piqué, Xavi, Iniesta, Thierry Henry, Ibrahimovic e Xavi Hernández conquistou a Tríplice Coroa, com Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Champions League. Fechando a conta, faturou também o Mundial de Clubes.

Além disso, Laporta também mostrou efetivas participações em contratações de grandes jogadores, principalmente a de Lionel Messi. Em 2005, sentou-se com o argentino para convence-lo a assinar o primeiro contrato profissional, segundo informações publicadas no jornal espanhol Marca.

Eleições no Barcelona e Joan Laporta em 2021

O Barcelona teve um 2020 caótico, incluindo a pandemia do coronavírus, contas, renúncia de Josep Bartomeu, problemas internos com jogadores e a possível saída de Lionel Messi.

Então, no dia 7 de março de 2021, novas eleições foram realizadas tendo três candidatos: Joan Laporta, Víctor Font e Antoni Freixa. Dessa maneira, com 54,28% dos votos válidos, Joan Laporta foi eleito o novo presidente, o 42º da história do Barcelona.

- PUBLICIDADE -

Dessa maneira, Laporta possui o grande desafio de recuperar o Barcelona dos tempos difíceis tanto dentro quanto fora de campo. Com o seu carisma, personalidade e muito profissionalismo, o novo presidente tem como principal objetivo trazer de volta os bons tempos.

Dívidas e gastos exorbitantes: entenda a crise no Barcelona